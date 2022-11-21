Terör roketi 5 yaşındaki Hasan'ın öldürdü

Teröristlerin Suriye topraklarından fırlattığı roketler, Karkamış'da iki vatandaşı hayattan kopardı. Batılı ülkelerin ağır silah desteği ile Suriye'yi sözde karargah haline getiren PKK'lı teröristlerin son saldırısının hedefi bir okul ve vatandaşlara ait evler oldu. Saldırı sırasında CHP'li Mahir Polat'ın amcasının torunu Karkamış saldırısında yaşamını yitirdi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Gaziantep Karkamış’a roketli saldırıda amcasının torunu Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Yüreğimiz yanıyor.



Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.



TERÖRE LANET OLSUN. pic.twitter.com/4lv5xfB8zU — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) November 21, 2022

İlk belirlemelere göre biri öğretmen biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, Karkamış’ta yaşanan hava saldırısında amcasının torunu Hasan Karataş’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polat, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

“Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun.”