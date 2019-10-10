Teröristler Türkmen köyünü bastı, 180 kişiyi rehin aldı



Barış Pınarı Harekatı devam ederken, 30 kadar PKK'lı teröristin, tamamı Türkmenlerden oluşan Hamam köyünü basarak 180 sivili rehin aldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de iki gün önce başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, gece geç saatlerde, Türkmenler'in yaşadığı Hamam Köyü'nün silahlı teröristler tarafından basıldığı ortaya çıktı.

Haber Türk TV'de Gazeteci Yazar Çetiner Çetin'in canlı yayında verdiği bilgiye göre, Hamam Köyü, bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde basıldı. TSK ve ÖSO unsurlarının ileri harekatını engellemek için insanlık dışı yönteme başvuran PKK'lı teröristlerin 180 kadar sivili bir yerde toplayarak rehin aldığı bildirildi.

Çetiner Çetin'in yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, köyde yaşayan kadın çocuk ve erkeklerin canlı kalkan ve rehin olarak tutulması, bölgede gerginliği ve hassasiyeti en üst düzeye çıkardı. TSK ve ÖSO birliklerinin Hamam Köyü'nü abluka altına almasının ardından bölge yakınlarında çatışmaların devam ettiği bildirildi.



174 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısın 174'e yükseldiğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." ifadelerine yer verildi.