

Teröristlerin mühimmat ikmalini İHA'lar buldu, anında vuruldu

Suriye'de son durum, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde, terör örgütü PKK mensuplarının mühimmat ikmali yaptığı sırada İHA'lar tarafından tespit edilip vurulduğu anlar kameraya böyle yansıdı....



Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 6 gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki mücadelesi aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),bu sabah sosyal medya hesabından çok önemli bir görüntü daha paylaştı. Görüntüde, terör örgütünün ikmal yaptığı sırada nasıl imha edildiği yer aldı.

HAVA KUVVETLERİMİZ VURDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" denildi.