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Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis

İstanbul Gaziosmanpaşa'da ters şeritten gelerek tartıştığı vatandaşa yumruk atarak öldüren katil zanlısı İsmail Y. için 12 yıl hapis cezası isteniyor.

15 Mart 2020 Pazar 09:53
Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis

Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis

 
Ters şeride girdi, trafiği tehlikeye düşürdü. Trafik magandası bununla da kalmadı, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşın kendisini uyarmasına sinirlenerek aracından inerek tek yurmukla yere devirdi. İsmail Y. adlı magandanın ağır yaraladığı Sadık Yüksel betona başını vurarak hayatını kaybetti. Yakalanan trafik magandası için istenen ceza dün açıklandı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan yol kavgası ölümle bitti. Aracı ile ters yönden gelen İsmail Y., o sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen Sadık Yüksel ile tartıştı. Birbirlerine el kol hareketi yaptılar. Bu sırada aracından inen İsmail Y., Sadık Yüksel'e yumruk attı. Aldığı darbe sonucu sırt üstü yere düşen Sadık Yüksel, başını çarptı. Şoför İsmail Y., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kendinden geçen Sadık Yüksel ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Sadık Yüksel, 4 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmail Y., ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.


ADLİ TIP RAPOR VERDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporda, Sadık Yüksel'in yüzüne aldığı darbe sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptığı, kafatasında kırık meydana geldiği, beyin kanaması ve beyin doku harabiyetine neden olan yaralanmanın kişini yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu belirtildi.

DAVA AÇILDI, 12 YIL HAPİS İSTENDİ

Savcılık, şüpheli İsmail Y., hakkında "Netice Sebebiyle Ağırlaştırılmış Yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

"VİCDAN AZABI İÇİNDEYİM, PİŞMANIM"

Hakim karşısına çıkan sanık İsmail Y., kendi aracı ile ters yönden gittiğini kabul ederek "maktul karşıdan karşıya geçiyordu. Korna çaldım. Yanına geldiğimde bana küfür etti. Açık olan camımdan duydum. Şoför kapısının olduğu yere geldi. Camın açık bölümünden bana küfür ederek vurmaya çalıştı. Denk getiremedi vuramadı. Aşağıya inmeye çalıştım. Kapıyı üzerime itti. Kapı suratıma çarptı. Rahmetli babamla ilgili küfür edince kapıyı açtım. Aşağıya indim. Eli havadaydı. Bana vurmak üzereydi. Bana vurmaya çalışan elini omzundan tutmaya çalıştım. Dengesini kaybetti. Sırt üstü yere düştü. Zemin düz asfalttı. Kafası asfalta çarptı. Kafasının arkasından kan geliyordu. Maktüle vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra kaçmadım. Aracımı götürüp park ettim. Sonra olay yerine geri döndüm. İçinden çıkamadığım bir vicdan azabı içindeyim. Pişmanım. Kendimi korumak isterken böyle bir olayın içine düştüm" dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, olay öncesinde ve sonrasında sanığın haksız hareketleri dikkate alarak ilk olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verdiği cezayı 8 yıl 4 ay'a indirdi.

HAKSIZ TAHRİK UYGULANMADI

Olayda ilk haksız hareketi ters yönde araç kullanarak sanığın başlatmış olduğunu, Sadık Yüksel'e ölüme neden olacak şekilde yumruk attığı, kan aktığını gördükten sonra onu olay yerinde bırakarak aracı ile olay yerinden uzaklaştığını dikkate alan mahkeme, haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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