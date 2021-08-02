THK uçaklarını inat uğruna kilitlediler



Ege, Akdeniz ve Marmara'da ormanlarımız bir haftadır cayır cayır yanarken, yangını yasal söndürmekle görevli Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türk Hava Kurumu uçaklarını kasten kullanmadığı iddia ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile THK'na atanan Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı arasındaki gerginliğin faturasını yanan milyonlarca ağac ve canlı, evsiz kalan binlerce vatandaş ve 10'u bulan can kaybıyla Türkiye öderken, bugün THK'nın yangın söndürme uçakları ilk kez görüntülendi. DW Muhabiri Alican Uludağ'ın çektiği görüntüler gün boyu tartışmaların odağına yerleşti.

Ankara Etimesgut ilçesinde THK yerleşkesinde pist yakınlarında hangarların önünde bekletilen uçakların bir yıldır burada beklediği uydu görüntüleriyle de ortaya çıktı. THK'yı Bakanlığın ihalelerine sokmamak için kurumun elindeki uçaklarının kapasitesinin sadece 100 litrelik teknik şartnameye eklenmesi ise konunun uzmanları tarafından ihanet değilse bile kusursuz bir intikam tezgahı olarak yorumluyorlar.

THK UÇAKLARI İÇİN KİM NE DEDİ?

Türk Hava Kurumu eski Genel Başkanı Erdoğan Karakuş: 2002 yılında 19 uçağımız vardı, 2002 yılında bu uçaklarla 176 yangını söndürdük

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman; Avrupa Birliği'nin (AB) yangınlar için Türkiye'ye göndereceği CL-415 uçaklar ile kullanılmayan CL-215'ler arasında çok fark yok. İki uçak arasındaki fark beş kova su. Avrupa'nın yolladığı uçaklarla bizdeki onarılmayan uçakların farklı değil.

THK Kayyum Başkanı Cenap Aşçı geçtiğimiz yıl Habertürk TV'de katıldığı Airport isimli programda sunucu Güntay Şimşek'in THK envanterinde olan yangın söndürme uçaklarının teknik özellikleriyle ilgili detaylı bir açıklama yapmıştı.

, "THK'da toplamda 9 uçağımız var, uçaklardan 3'ü zaten önceki yıllarda siz havacıların tabiriyle kaydolmuş halde. 4. uçağımız uçuşa hazır, 5. ve 6. uçağımıza 150 bin dolar harcayarak biz uçuşa hazır hale getirebiliriz.

Aynı Başkan Cenap Aşçı yine aynı kanalda haber programında bir yıl önceki sözlerini unutarak "THK elinde şu anda 6 tane uçak var kullanılabilir durumda fakat bunların bakımları yapılmadığı için uçabilir halde değiller. Dolayısıyla uçakları çürütmüyoruz. Günlük bakımlarını yapıyoruz. OGM ihale yöntemiyle hizmet veriyor. Biz ihale kanununa göre hizmet veren kurum konumundayız. Uçaklarımız artık üretilmiyor, yedek parçalarını bulma konusunda da sıkıntılar var."

Taş gibi sözler bunlar. pic.twitter.com/Zdnzsa1wLo — Ö. A L T U Ğ Y Ü C E L (@AltugYucel) August 2, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok. Biz 45 helikopterle çalışıyoruz" diyerek çalışmaları savundu.

Bakan Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın THK'nın elindeki uçakların uçma kapasitesi yok demelerine karşın söz konusu uçaklar 2019'da gerçekleştirilen Teknofest'te bir gösteri uçuşu yapmıştı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; THK uçakları antika uçacak durumda değil.

THK uçaklarına kuşlar yuva yapmış uçması imkansız.

THK uçakları hurda.

THK uçakları hangarda motorları sökülmüş, motoru olmayan uçak nasıl havalanacak?



