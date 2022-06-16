THK yangın söndürme uçakları geri dönüyor | Pakdemirli yalan mı söylemiş?

THK yangın söndürme uçakları geri dönüyor,



Sadece geçtiğimiz yıl 28 Temmuz ile 12 Ağustos arasında Türkiye'nin en büyük ormanları alev alev yandı. Toplam 299 orman yangınında 8 vatandaşımız can verdi. Resmi kayıtlara göre yaralanan vatandaşlarımızın sayısı 1524. Felaketin asıl büyüğü küle dönen ormanlar ve içinde bir daha geri gelmesi mümkün olmayan milyarlarca canlı, ağaç, bitki ve çocuklarımızın ülkemizin geleceği. 2 haftalık süre içerisinde Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 53 ilde memleketin dağları çıra gibi yanarken, dönemin ormanlardan sorumlu bakanı Bekir Pakdemirli'nin ölüme terk ettiği THK yangın söndürme uçakları ile ilgili önemli gelişme. Pakdemirli ile dönemin bazı THK yöneticileri tarafından çürümeye terk edilen Türk Hava Kurumu uçakları göreve dönüyor.



GEÇEN YIL NE KADAR ORMAN YANDI?



Kamuoyunda uyguladığı yanlış tarım ve orman politikaları yüzünden sert bir dille eleştirilen Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınırken sadece geçtiğimiz yıl orman yangınlarında blanço ağır oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'a verdiği yanıtta, 28 Temmuz 2021 tarihinden sonra Türkiye'de 1171 orman yangını meydana geldiğini, bu orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü ifade ederek, yangınlarda 118 bin 415 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Atatürk düşmanlığı ile bakanlığın açtığı şaibeli ihalalerde kayırılan şirketlerin dayatması ile THK pilotlarının uçakları kullanımına izin bile verilmezken, dünyanın sayılı orman yangını söndürme filolarından biri, Pakdemir'linin inadı yüzünden yangına müdühale edemedi.

SSB'nin ihale teknik şartnamesine koyduğı ton sınırlamasında sadece 100 litrelik fark yüzünden devre dışı bırakılan Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları Ankara'da çürümeye terk edilirken, yıllarını alevlerle mücadele adayan, Türkiye'nin orman topoğrafyasına hakim pilotlar işten çıkarıldı.



İLK TEST UÇUŞU BUGÜN

Airport Haber'de yer alan bilgiye göre, Türk Hava Kurumu bünyesindeki "Ateş Kuşları" olarak bilinen CL - 215 tipi yangın söndürme uçakları 3 yıl aradan sonra yeniden gökyüzüne dönüyor.

Dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından, "Eski" denilerek orman yangınlarında kullanılmayan uçakların teknik bakımları, TUSAŞ tarafından yapıldı.

Uçaklardan birkaç tanesi aylar süren çabaların sonunda yeniden uçabilir hale getirildi.

Daha önce işten çıkarılan bazı pilotlar ise yeniden işe alındı.

Bir zamanlar motorlarına kuşların yuva yaptığı uçaklardan biri bugün Ankara Etimesgut Havaalanı'nda kısa bir gösteri ve deneme uçuşu yapacak.

Teknik olarak uçabilir durumdaki uçaklar Orman Genel Müdürlüğü adına 30 Haziran'da yangın noktalarında konuşlandırılacak.