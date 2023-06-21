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THY pilotu Kılıçdaroğlu yüzünden işinden oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları beğenen THY pilotu işten çıkarıldı' iddiası kurumda tartışmalara neden oldu

21 Haziran 2023 Çarşamba 07:22
THY pilotu Kılıçdaroğlu yüzünden işinden oldu

THY pilotu Kılıçdaroğlu yüzünden işinden oldu

THY'de görevli pilot Evren Kaptan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı için işten çıkartıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan Evren Kaptan isimli pilotun muhalefet yöneticilerinin twitlerini beğendiği ve retweet ettiği gerekçesiyle işten çıkartıldığı öne sürüldü.

İYİ Partili Ali Kıdık'ın sahibi olduğu Airport Haber'de yer alan iddiaya göre Kaptan Pilot Evren Kaptan, seçim sürecinde aralarında Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu hesaplardan yapılan paylaşımları beğendi ve kendi hesabından paylaştı.

Seçimden sonra THY, Evren Kaptan'ın görevine son verdi. Evren Kaptan hukuki mücadele başlattı. 

İddialara ilişkin henüz THY'den resmi bir açıklama gelmedi.

KIDIK: THY'DE AKP'Lİ OLMAYAN KİMSE ÇALIŞAMAZ...

Twitter'dan paylaşım yapan İYİ Partili Kıdık, "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat İcra Kurulu marifeti ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu twitlerini beğenen, RT yapan Kaptan Evren Turan’ın işine son verdi. Bunun anlamı şudur; THY’de AKP’li hariç kimse çalışamaz" ifadelerini kullandı.


31 MAYIS'TA BÖYLE VEDA ETMİŞ

Evren Turan'ın kişisel Instagram hesabından 31 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda THY'ye veda ettiği görüldü.

Turan veda mesajında şu sözleri kullanmıştı:

"Hoşça kal THY...

Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Mail olarak atamadığım için sizlere buradan haber vermek istedim. Bugüne dek uçuş hayatımda; kokpitten olsun, kabinden olsun, sınırsız sayıda güzel kalpli insanla çalıştım. 3 gündür, abartısız söylüyorum 800/900 kişiyle telefonda konuştum. Sevildiğini hissetmek güzel. Arayan soran (hâlâ arayanların bazılarına dönemedim, atladığım varsa kusura bakmasın ne olur) herkese ve uçuş hayatım boyunca denk geldiğim tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkese emniyetli uçuşlar diliyor ve güzel günlerde görüşmeyi umuyorum. Sağlıcakla kalın…"

Anahtar Kelimeler:
Thy
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