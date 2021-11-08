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TikTok Gülten | Kocam 38 bin erkeğe ses çıkarmadı

Sosyal medyada şarkılar söyleyerek, dans ederek erkeklerden para alan ve kocasının desteği ile 38 bin takipçiden hediye alan Gülten Türkmen adlı kadın çok para verenleri 'Keriz1, Keriz2, Keriz3 diyerek kaydetmiş.

08 Kasım 2021 Pazartesi 17:52
TikTok Gülten | Kocam 38 bin erkeğe ses çıkarmadı

TikTok Gülten | Kocam 38 bin erkeğe ses çıkarmadı


TikTok üstünden binlerce erkeğe para karşılığı dans ederek şov yapan şarkı söyleyen Gülten Türkmen adlı sosyal Medya fenomeni erkekleri nasıl dolandırdığını kandırdığını anlattı. 

Eşinin desteği ile dolandırdığı erkeklerden yüklü miktarda para alan kadın "Kocam 8 -  9 ay daha idare et, son vurgunu yapalım" adlı sözleri izleyenleri şoke etti. 

TikTok üstünde kendisine 3 otomobil parası veren Ramazan adlı erkekle kaçan Gülten, kocasını bırakarak ona kaçtı. 
TikTok adlı uygulama üstünden takipçi sayısının 38 bin kişiye ulaştığını söyleyen Gülten Türkmen "Eşim 38 bin kişiye ses çıkarmadı, bir tek Ramazan'a taktı dedi.

Esra Erol'un sunduğu ATV'de yayınlanan program bağlanan Gülten Türkmen'in eşi Ali Türkmen "Ben eşimi dans etmesi, şov yapması için zorlamadım, bu adam eşimle boşanabilmem için 13 bin liraya avukat tuttu" dedi.

Çok sayıda kişiyi dolandırdığını kabul eden TikTok fenomeni Gülten stüdyoda kendini savunurken "Ben kimseden para istemedim, bana yollamasalardı, aldıysam aldım' şeklindeki sözleri dinleyenleri hayrete düşürdü. 


Eşinin zorlamasıyla TikTok uygulamasında gösteri yaptığını söyleyen Gülten adlı kadın, eski kocasının çalışmadığını söyleyerek "Ramazan beyle karnım doydu" sözleri yayına damgasını vurdu. 

Uğruna 3 araba parası harcadığı kadınının telefonunda kendisini 'Keriz1' diye kaydedilmesine ses çıkarmayan adam boşandığı eşinin yayına bağlanmasına da karşı çıktı,

Son Güncelleme: 08.11.2021 18:09
Anahtar Kelimeler:
TiktokTiktok Gülten
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