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Tınaztepe Mağarası 230 milyon yılda oluştu, Astım hastalarına umut oldu

Ankara Antalya karayolu üzerinde Seydişehir ilçesine 22 KM uzaklıkta yer alan Tınaztepe Mağarası ziyaretçilerini büyülerken, astım hastalarına da şifa kaynağı oluyor.

17 Ocak 2024 Çarşamba 20:31
Tınaztepe Mağarası 230 milyon yılda oluştu, Astım hastalarına umut oldu






Tınaztepe mağarası 230 milyon yılda oluştu, Astım hastalarına umut oldu

Haber: Enver Haykır

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Tınaztepe Mağarası İlk olarak Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından 1968 yılında keşfedildi. Seydişehir-Antalya karayolunun 22. kilometresinde bulunan bu mağara aynı zamanda bir doğa harikası olarak dikkati çekiyor. Güzelliği ile ziyaretçilerine görsel şölen sunan Tınaztepe Mağarası, astım hastalarına da şifa kaynağı olarak biliniyor.

230 milyon yıl gibi uzun bir süreçte oluşan mağara, yaz kış değişmeyen ısısıyla astım hastaları için de ideal bir ortam sunuyor. Dünyanın üçüncü Türkiye’nin en büyük mağarasının gerçek uzunluğu 22 kilometredir. Gezilebilen bölümü ise 1580 metreden oluşuyor.

Türkiye’nin en uzun mağaralarından birisi olan Tınaztepe Mağarası; tur firmalarının da ilgi odağı oldu.

ASTIM HASTALARI İÇİN DOĞAL TEDAVİ ORTAMI

Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından tıbbi araştırması yapılan mağaranın astım hastalığı için doğal bir tedavi ortamı olduğunu tespit edildi. 1970 yılında Suğla Gölü ve onu besleyen su altı kaynaklarını araştırmak için bölgeye gelen başka bir araştırma grubu ise Fasıl Boğazı ve Tınaztepe mağaralarının birbiriyle bağlantılarını keşfetmiş ve buranın yer altı göllerinin 22 km uzunluğunun olduğunu tespit etmişlerdir.

Yalnız mağaraya her yaşlı vatandaşımız çıkamaz. İçerisinde sarkıt ve dikitler bulunuyor. Mağaranın sonunda ise bir göl bulunmaktadır. Haberimize taşımamızdaki amacımız Seydişehir turizm faaliyetlerini çok daha yukarılara taşımak. Bu sayede hem konaklama hem gıda sektöründe ciddi bir şekilde girdi elde etmek. Şehrimize ekonomik anlamda katkı sağlamaktır.

Özel bir firma tarafından işletilen mağaranın tanıtım faaliyetleri devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 17.01.2024 22:35
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