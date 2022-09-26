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TIR dolusu kaçağı İstanbul'a bıraktılar | 120'si yakalandı

Türkiye'nin adeta istila eden göçmenlerin kaçak yollarla girişi durdurulamıyor. Gaziosmanşa'da TIR dorsesini dolduran 120 kaçağın yakalandığı açıklandı. Kaçakların akibeti bilinmiyor.

26 Eylül 2022 Pazartesi 09:14
TIR dolusu kaçağı İstanbul'a bıraktılar | 120'si yakalandı

TIR dolusu kaçağı İstanbul'a bıraktılar | 120'si yakalandı


Afganistan, Pakistan hattı üzerinden Türkiye'nin her yerine dağılan milyonlarca istilacı halk arasında rahatsızlığa neden olurken, sınırlardan kaçak geçişler bir türlü durdurulmuyor. 

Bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı “Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor” paylaşımı sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Sosyal medya kullanıcısının bahsettiği adreste yapılan uygulamada durdurulan bir minibüste toplamda 120 kaçak göçmen yakalandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. Bir yurttaşın, “Gaziosmanpaşa’da TIR'la kaçaklar bırakılıyor” yazarak, sokakta düzensiz göçmenlerin bir minibüsten indirildiği videoyu paylaşması sonucunda soruşturma başlatıldı.


MİNİBÜS DURDURULDU

Başlatılan soruşturmaya ilişkin çevrede trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde seyir halindeki minibüs durduruldu.

Durdurulan minibüs içerisinde, Türkiye'ye kaçak yollar ile girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar ve araç sürücüsü olan M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.

120 KİŞİ YAKALANDI

Gaziosmanpaşa genelinde yapılan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde; 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu, 1 Azeri uyruklu olmak üzere toplam 120 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen, M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte yakalanan toplam 120 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
KaçakAfganPakistanlı KaçaklarGaziosmanpaşa
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