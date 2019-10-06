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TIR otobüs durağına daldı, 2 ölü 4 yaralı var

Sakarya Pamukova'da, kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR otobüs durağına daldı, 2 ölü 4 yaralı var

Sakarya Pamukova'da, kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 16:10
TIR otobüs durağına daldı, 2 ölü 4 yaralı var

TIR otobüs durağına daldı, 2 ölü 4 yaralı var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bugün öğle saatlerinde akılalmaz bir  kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi.

TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi.

YARALANAN 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen ilk bilgilere göre olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

TIR´ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı..
 

Son Güncelleme: 06.10.2019 16:57
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