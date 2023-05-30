TOBB Genel Kurulu platformu çöktü, yaralılar var
Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.
6 KİŞİ YARALANDI
Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi.