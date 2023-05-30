Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TOBB Genel Kurulu platformu çöktü, yaralılar var

Ankara İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB olağan Genel Kurulu için bahçeye kurulan dev platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü, 6 kişi yaralandı

30 Mayıs 2023 Salı 18:42
TOBB Genel Kurulu platformu çöktü, yaralılar var


TOBB Genel Kurulu platformu çöktü, yaralılar var


Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa katıldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu’nda dışarıya kurulan platform şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

TOBB İkiz Kuleleri'nde 'TOBB 79'uncu Genel Kurulu' yapıldı. Açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurul kapsamında, TOBB binası önündeki bahçenin üstü yemek organizasyonu için branda ile kapatıldı. Konferans salonunda program devam ederken yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle brandanın bir kısmı çöktü.


6 KİŞİ YARALANDI

Brandanın çöktüğü alanda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay nedeniyle yemeğin iptal edildiği belirtildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
TOBBAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan kazandı | AKP kutlama yapıyor
Erdoğan kazandı | AKP kutlama yapıyor
Seçim sahtekarlığı yapmış | Üstünden 3 farklı kimlik çıktı
Seçim sahtekarlığı yapmış | Üstünden 3 farklı kimlik çıktı
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?
Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz
Muhalefet | Seçimde AKP ile değil yabancılarla yarışıyoruz
Türkiye ikinci kez sandık başına gidiyor | Yasaklar başladı
Türkiye ikinci kez sandık başına gidiyor | Yasaklar başladı
Babala TV'de sorular önceden mi verildi?
Babala TV'de sorular önceden mi verildi?
Kılıçdaroğlu'na SMS Sansürü | Elden ele yayalım
Kılıçdaroğlu'na SMS Sansürü | Elden ele yayalım
Sinsi istila duracak mı? | İran sınırında beton duvarlar yükseliyor
Sinsi istila duracak mı? | İran sınırında beton duvarlar yükseliyor
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
CHP'ye SMS engeli | BTK, bakanlara, AKP'li vekillere göz yumdu
Pazar günü Erdoğan açmıştı | Devlet Hastanesini su bastı
Pazar günü Erdoğan açmıştı | Devlet Hastanesini su bastı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim