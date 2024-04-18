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Tokat deremi | Uzmanlar bir saat kala uyarmıştı

Tokat Sulusaray'da meydana gelen depremden bir saat önce, aynı şehirden Doç.Dr. Mehtap Aras'tan kritik uyarı geldi.

18 Nisan 2024 Perşembe 18:35
Tokat deremi | Uzmanlar bir saat kala uyarmıştı






Tokat deremi | Uzmanlar bir saat kala uyarmıştı



Türkiye deprem gerçeği ile jeolojik açıdan ülkenin en sakin kenti Tokat'ta meydana gelen sarsıntı ile yüzleşti. Uzman isim depremden bir saat önce '6-7.2 arası' diyerek uyarmıştı: ‘Şu an hemen burada da olabilir’


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehtap Aras, Tokat'ta beklenen depreme yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Aras, “6 ila 7,2 arasında bir deprem muhakkak başımıza gelecek, bundan kaçış yok” dedi. Aras'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin bir öncü sinyal olmadığını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Afet ve Acil Durum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehtap Aras, ancak bu tür sarsıntıların ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Aras, geçmişte yaşanan depremlerde olduğu gibi, beklenmedik şekilde art arda sarsıntılar yaşanabileceğini ve depremin şiddetinin önceden tahmin edilemediğini dile getirdi. Bu nedenle, her zaman hazırlıklı olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.


"BİNALARI TERK ETMEMİZ GEREKİYOR"

Depremin şiddetine göre hareket etmenin yanlış olduğunu belirten Aras, “Şimdi depremin şiddetine göre tavır sergilemememiz gerekiyor. Yani '4,7 çok düşük bir şiddette aslında dışarı çıkmamız gerekmiyor, 6'nın üzerinde olursa anca dışarı çıkarız' gibi bir tavır, bir tutum çok yanlış. Sonuçta bu bir deprem ve binalarımıza elbette güveniyoruz ve araştırmasını yaptık ama tedbir amaçlı bizim bulunduğumuz yeri terk etmemiz gerekiyor. Ta ki yetkili kurum ve kuruluşların, valilik bağlı olarak il AFAD veya AFAD Başkanlığının bir problem yok. Evlerinize geçebilirsiniz. Güvendesiniz uyarısı ya da bilgilendirmesiyle tekrar evlerimize dönebiliriz ama depremin şiddetini küçümsemek ve buna göre tavır almak doğru değil. Depremin şiddetini biliyoruz ama derinliğini bilmiyoruz. Yüzeye yakın şiddette olan depremler, örneğin beş şiddetindeki bir deprem ve çok yüzeye yakın. Onun etkisiyle çok derinde olan 5 şiddetindeki bir depremin etkisi aynı olmayacaktır. Dolayısıyla biz bunu o anda o bilgiye sahip değiliz. Yani hemen hepimiz telefonlarımıza sarılıp AFAD verisine bakamıyoruz. Dolayısıyla sarsıntı geçince tedbir amaçlı mutlaka bulunduğumuz binaları terk etmemiz gerekiyor” dedi.

“6 İLA 7,2 ARASINDA BİR DEPREM MUHAKKAK BAŞIMIZA GELECEK”

Doç. Dr. Aras, Tokat'ta yaşayanların deprem gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini ve bu felakete karşı her zaman tetikte olmaları gerektiğinin altını çizen Aras, “Tokat'ta beklenen bir deprem var. 6 yada 7,2 arasında Tokat'ın üzerinde bulunan fayın bir deprem bekleniyor. Böyle bir elbette senaryo var. Fakat bunun tarihini ve zamanını ön görmemiz, söylememizin ihtimali yok. Şu an hemen burada da olabilir. Beş sene sonra da olabilir, üç gün sonra da olabilir. Ayrıca bunun saatini de bilmiyoruz. Yani genelde gece olduğu için geceye alışkınız fakat gündüz de olabilir, okulda olabiliriz, yolda olabiliriz, herhangi bir kamu kurum kuruluşunda bir işlem yaptırıyorken olabiliriz. Dolayısıyla her türlü senaryoya hazır olmamız gerekiyor. AFAD-RED diye bir simülasyon programı var. Burada Tokat'ın üreteceği örneğin 7 şiddetinde bir deprem veya 6 şiddetinde bir depremde alacağı hasar öngörülebiliyor. Elbette Tokat için de böyle bir senaryo var. 6 şiddetindeki depremdeki senaryoyla 7,2 şiddetindeki senaryo farklı. Dolayısıyla bizim burada vatandaşlar olarak Tokat'ta yaşayan insanlar olarak yapacağımız en önemli şey tedbir almak. Yani olası riskleri azaltmak ve buna hazırlıklı her an olacakmış gibi tetikte olmamız gerekiyor. Yani bugün de olabilir. Beş dakika sonra da olabilir. Bir sene sonra da olabilir. Ama bu bizim başımıza gelecek. Bunu bekliyoruz. Yani bundan kaçış yok. Bu deprem üretilecek. Dolayısıyla bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ve önlemleri almamız gerekiyor” diye konuştu.


KISA SÜRE SONRA DEPREM OLDU

Doç. Dr. Aras'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 


Bakan Ali Yerlikaya'dan Tokat'ta meydana gelen depremin ardından ilk açıklama!
Son dakika gelişmesi... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından açıklamada bulundu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu. Deprem, saat 18.11’de gerçekleşirken depremin derinliğinin 5.99 kilometre olduğu kaydedildi. Gerçekleşen deprem, Sivas, Samsun, Kayseri, Çorum ve çevre illerden de hissedildi.

AKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.


Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: 

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.  Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "
 

Anahtar Kelimeler:
Deprem
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