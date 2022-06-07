Tokat'ta deprem | Tokat 4.0 ile sallandı



Türkiye genelinde deprem hareketliliği devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sabah saa 08.06'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem yer kabuğunun 2.2 KM derinliğinde oluştu.

Aynı deprem konusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesi saat 08.06’da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak ilan etti. Deprem çevre ilçelerden hissedildi.

Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.06.07 08:10:58 39.9673 28.0115 11.8 -.- 0.9 -.- YAYLA-MANYAS (BALIKESIR) İlksel 2022.06.07 08:06:03 40.2792 36.3543 2.2 -.- 4.0 3.9 KUCUKBAGLAR-(TOKAT) İlksel 2022.06.07 06:42:45 39.8112 27.9685 13.7 -.- 1.5 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.07 05:05:11 38.2932 38.8707 5.0 -.- 1.9 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2022.06.07 04:44:56 36.4358 29.1973 15.5 -.- 2.5 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.06.07 04:10:32 39.2625 25.8398 5.4 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2022.06.07 03:56:42 35.3108 25.2977 8.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.07 03:06:41 39.8470 41.9698 29.8 -.- 1.5 -.- KARATASLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2022.06.07 02:58:48 37.0872 28.9740 16.7 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2022.06.07 02:58:02 37.4515 38.9350 5.4 -.- 2.2 -.- GOLGEN-(SANLIURFA) İlksel 2022.06.07 02:35:05 34.3857 26.6095 15.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2022.06.07 02:26:38 39.6287 26.3708 4.6 -.- 1.6 -.- BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2022.06.07 01:20:50 39.8147 27.9358 7.0 -.- 1.4 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.07 01:07:50 35.7407 29.7232 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2022.06.07 00:03:15 38.9570 26.1197 11.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2022.06.06 23:50:55 36.1648 29.8170 1.0 -.- 1.2 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel 2022.06.06 23:39:33 39.5917 26.4248 7.6 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2022.06.06 23:17:02 39.8292 27.9617 7.8 -.- 2.2 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel 2022.06.06 22:37:03 36.1060 28.7623 19.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2022.06.06 22:21:54 39.5953 26.4445 5.5 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2022.06.06 22:15:06 39.5872 26.4595 6.3 -.- 2.2 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2022.06.06 22:13:55 37.1502 35.8965 8.3 -.- 1.6 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel 2022.06.06 21:47:19 39.8313 27.9328 4.9 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel