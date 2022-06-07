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Tokat'ta deprem | Tokat 4.0 ile sallandı

Tokat'a bağlı Küçükbağlar'da sabah saat 08.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3.9 olarak duyurdu.

07 Haziran 2022 Salı 08:42
Tokat'ta deprem | Tokat 4.0 ile sallandı

Tokat'ta deprem | Tokat 4.0 ile sallandı


Türkiye genelinde deprem hareketliliği devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sabah saa 08.06'da 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem yer kabuğunun 2.2 KM derinliğinde oluştu. 


Aynı deprem konusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesi saat 08.06’da ve 2.2 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak ilan etti. Deprem çevre ilçelerden hissedildi.

Merkez üssü Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyü olan depremde İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.06.07 08:10:58  39.9673   28.0115       11.8      -.-  0.9  -.-   YAYLA-MANYAS (BALIKESIR)                          İlksel
2022.06.07 08:06:03  40.2792   36.3543        2.2      -.-  4.0  3.9   KUCUKBAGLAR-(TOKAT)                               İlksel
2022.06.07 06:42:45  39.8112   27.9685       13.7      -.-  1.5  -.-   CAYPINAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2022.06.07 05:05:11  38.2932   38.8707        5.0      -.-  1.9  -.-   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2022.06.07 04:44:56  36.4358   29.1973       15.5      -.-  2.5  -.-   BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2022.06.07 04:10:32  39.2625   25.8398        5.4      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2022.06.07 03:56:42  35.3108   25.2977        8.7      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.06.07 03:06:41  39.8470   41.9698       29.8      -.-  1.5  -.-   KARATASLAR-KOPRUKOY (ERZURUM)                     İlksel
2022.06.07 02:58:48  37.0872   28.9740       16.7      -.-  1.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2022.06.07 02:58:02  37.4515   38.9350        5.4      -.-  2.2  -.-   GOLGEN-(SANLIURFA)                                İlksel
2022.06.07 02:35:05  34.3857   26.6095       15.9      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.06.07 02:26:38  39.6287   26.3708        4.6      -.-  1.6  -.-   BUDAKLAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2022.06.07 01:20:50  39.8147   27.9358        7.0      -.-  1.4  -.-   HALKAPINAR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.06.07 01:07:50  35.7407   29.7232       14.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.07 00:03:15  38.9570   26.1197       11.9      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2022.06.06 23:50:55  36.1648   29.8170        1.0      -.-  1.2  -.-   KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA)                        İlksel
2022.06.06 23:39:33  39.5917   26.4248        7.6      -.-  1.9  -.-   AYVACIK (CANAKKALE)                               İlksel
2022.06.06 23:17:02  39.8292   27.9617        7.8      -.-  2.2  -.-   YAYLABAYIR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.06.06 22:37:03  36.1060   28.7623       19.0      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.06.06 22:21:54  39.5953   26.4445        5.5      -.-  2.1  -.-   TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2022.06.06 22:15:06  39.5872   26.4595        6.3      -.-  2.2  -.-   HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE)                   İlksel
2022.06.06 22:13:55  37.1502   35.8965        8.3      -.-  1.6  -.-   ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA)                           İlksel
2022.06.06 21:47:19  39.8313   27.9328        4.9      -.-  1.5  -.-   YAYLABAYIR-(BALIKESIR)                            İlksel
Anahtar Kelimeler:
DepremTokatSon Depremler
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