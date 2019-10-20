Tokatlı şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık bugün uğurlanıyor

Suriye'de son durum, Suriye'de ara verilen Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde düzenlenen hain saldırıda bir askerimiz şehit düştü. Tokatlı Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi bugün (21 Ekim Pazartesi 2019) düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yaptığı açıklamada Tel-Abyad bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin açtığı ateş sonucua 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yarandığını bildirdi. Teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi. Şehit Sefa Fındık'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi..



Son dakika Suriye, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Tel-Abyad bölgesinde 1 askerin şehit olduğu 1 askerin ise yarandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR"

Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT ATEŞİ TOKAT'A DÜŞTÜ

Fırat'ın' doğusunda, Tel Abyad bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın (22) acı haberi, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan ailesine verildi. Özgür ve İsmail Fındık çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Sefa Fındık'ın şehadet haberi, aileye Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok ve askeri yetkililer tarafından verildi.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve köy sokaklarına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesinin, akşam saatlerinde ilçeye getirileceği ve yarın köyde düzenlenen tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

