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Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti

Vatandaşların yıllardır kapatılması için yoğun çaba harcadığı prina fabrikasının duvarı yıkıldı, tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti. Vatandaş duruma sert tepki gösterdi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:37
Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti

Tonlarca zeytin kara suyu temiz suları kirletti


Uzun zamandır Balıkesir gündemini olumsuz etkilediği gerekçesiyle kapatılması istenen fabrikada korkulan çevre felaketi gerçekleşmesi sonucunda tesis bünyesindeki kara su havuzunun duvarı yıkıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çevre kirliliği oluşturduğu için savcılığa suç duyurusu yapıldığı öğrenilen bir prina fabrikasının havuz duvarı yıkıldı. Etrafa tonlarca zeytin kara suyu akarken, derelerdeki temiz suların kirlendiği bildirildi.

Karasular etrafa sel olup akarken çevreye ağır bir koku yayıldı. Belediye zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı konuyla ilgili tutanak tutup savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Büyük bir doğa tahribatı oluşturan olaya çevrecilerden de büyük tepki geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Nikita Deresi’ne karasu tahliye eden ve kentte olumsuz hava kirliliğini beraberinde getiren prina fabrikası hakkında geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da Ayvalık’tan yükselen feryatlara tepkisiz kalmamış, altı ay süreyle kentin çeşitli noktalarında ölçüm ve analizler yapmak üzere bakanlık bünyesindeki 

‘Hava Kalitesi Ölçüm Aracı’nı görevlendirmişti.

Ayvalık'ın temiz havasının prina işleyen bu tesisten salınan duman ya da buharın özellikle kış aylarında bazı gecelerde kentin havasını solunamaz hale getirdiğini ve gittikçe büyüyen bir yaraya dönüşmekte olduğunu vurgulayan Başkan Ergin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ölçüm aracı altı ay süreyle ölçümler yaptı. Hem yaz hem de kış mevsiminin girişine kadar süren ölçümler sonucunda bakanlık bir sonuca varacak. Bizim arzumuz fabrikanın gerekli önlemleri alması, güçlü bir duman filtresi kullanması, ayrıca atık suları içilecek düzeyde arıtması. Kimse kente hizmet veren bir tesisin kapısına kilit vurulmasını istemez. Altı ay sonra ölçüm sonuçları ortaya çıkacak. Fabrika yetkililerinin de ölçüm sonuçlarına saygı göstererek gerekli önlemlerini almasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


 

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirAyvalıkKarasu
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