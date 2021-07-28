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Topçu ve Füze Okulu'na sabotaj son anda önlendi

Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişinin yakalandığını açıkladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:41
Topçu ve Füze Okulu'na sabotaj son anda önlendi

Topçu ve Füze Okulu'na sabotaj son anda önlendi


Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi vatandaşların dikkatiyle önlendi. Komutanlık binasının dış kısmında yer alan kuru otları ateşe veren sabotajcıyı vatandaşlar yakaladı. Son günlerde aynı noktalarda peş peşe çıkan orman yangınlarını örnek gösteren vatandaşlar sosyal medyada 'Bunlar da araştırılmalı' yorumlarını yapıyor. 


MSB, Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi. Buradan kışla içindeki otları tutuşturan şahıs, yangın çıkardı. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi tarafından derhal müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Kaçmaya çalışan şahıs vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi" denildi.

Anahtar Kelimeler:
YangınAnkaraPolatlıTopçu Ve Füze Okulu
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