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Toplu ekmek pişirme yüzünden 72 vatandaş virüs kaptı

Koronavirüs her gün 200 den fazla can alırken, vatandaşın duyarsızlığı salgını daha da artırıyor. Toplu ekmek pişirme 80 kişinin virüs kapmasına neden oldu.

10 Aralık 2020 Perşembe 23:29
Toplu ekmek pişirme yüzünden 72 vatandaş virüs kaptı

Toplu ekmek pişirme yüzünden 72 vatandaş virüs kaptı

Salgına karşı alınan tüm önlemler vatandaşların kurallara uymaması yüzünden etkisiz hale geliyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi´nde 5 Aralık´ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi.

Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu. Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı.

Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72´sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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Korana
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