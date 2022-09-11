Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Toplu mezarlar kazılıyor iddiası | O şahıs gözaltında

Sosyal medyada daha önce provakatif paylaşımlar yapan bir şahsın, Gaziantep'te yeni toplu mezarlar kazıldığını iddia etmesi ortalığı karıştırdı

11 Eylül 2022 Pazar 00:17
Toplu mezarlar kazılıyor iddiası | O şahıs gözaltında

Toplu mezarlar kazılıyor iddiası | O şahıs gözaltında

Gaziantep'te, sosyal medya hesabı üzerinden Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte, toplu mezar kazıldığını iddia eden M.H., gözaltına alındı. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.


Dün akşam saatlerinde M.H. adlı bir kişi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şehitlikte toplu mezar kazıldığını iddia etti. Yetkililerden açıklama beklediğini ve toplu mezarın bir savaş belirtisi olduğunu iddia eden M.H'nin videosu, sosyal medyada çok defa paylaşıldı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu mezar kazılması hazırlıklarının büyükşehirler için rutin bir uygulama olduğu ve yurttaşların kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığı'na bildirmesi gereken iller arasındadır. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz."

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise M.H.’yi gözaltına aldı. M.H.’nin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yankesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu da öğrenildi.


 

Son Güncelleme: 11.09.2022 00:31
Anahtar Kelimeler:
GaziantepToplu Mezar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan, Bozcaada açıklarında Türk gemisine saldırdı
Yunanistan, Bozcaada açıklarında Türk gemisine saldırdı
AKP'li belediye, okul arsasını konut alanı ilan etti
AKP'li belediye, okul arsasını konut alanı ilan etti
Metrobüs kazasının nedeni belli oldu | Sürücü fenalık geçirmiş
Metrobüs kazasının nedeni belli oldu | Sürücü fenalık geçirmiş
Tarkan'a sadece İzmir'i değil, Türkiye'yi salladı
Tarkan'a sadece İzmir'i değil, Türkiye'yi salladı
Dünyanın gözü İstanbul'da olacak | GEG2022 için geri sayım başladı
Dünyanın gözü İstanbul'da olacak | GEG2022 için geri sayım başladı
İzmir'in dağlarında, 100 yıldır çiçekler açıyor
İzmir'in dağlarında, 100 yıldır çiçekler açıyor
Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü
Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü
Mersin'de orman yangını | Yollar trafiğe kapatıldı
Mersin'de orman yangını | Yollar trafiğe kapatıldı
İmamların gözü kadınların giyiminde | Giyecek elbise yok
İmamların gözü kadınların giyiminde | Giyecek elbise yok
İBB'den kadın istihdamına destek
İBB'den kadın istihdamına destek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim