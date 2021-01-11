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Toplu taşımada yaş sınırlamasına kesin yasak geldi

Koronavirüsle mücadelede büyük şehirlerde yeni yeni uygulanmaya başlanan toplu ulaşımda bazı yaş gruplarına getirilen yasaklamalar tartışmalara neden oldu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:31
Toplu taşımada yaş sınırlamasına kesin yasak geldi

Toplu taşımada yaş sınırlamasına kesin yasak geldi

İstanbul Valiliği tarafından uygulamaya konulan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasağı hukukçuların ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Yasağın Anayasa'da yer alan seyahat özgürlüğüne aykırı olduğunu belirten hukukçulara vatandaşlar da destek verdi. Sosyal medyada yasak kararına tepki gösteren vatandaşlar çok sayıda çalışan gencin ve vatandaşın mağdur edileceğini öne sürdü. Bu arada yasak kararına tepki gösterenler, uygulamanın İBB tarafından yargıya götürmemesini de eleştirdi. Bazı vatandaşlar ise yasaklama kararının İBB'den geldiğini düşünerek CHP'yi eleştirdiği görüldü.

İstanbul'da yeni koronavirüs önlemeleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı.


Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da yeni yasak başlıyor. İstanbul'da toplu taşımada kullanılan İstanbulkart tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

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