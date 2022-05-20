Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yaşında



2002 yılında “Gençlerin önderliğinde, yetişkinlerin rehberliğinde” sloganıyla kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 20. Yılını onbinlerce Toplum Gönüllüsü ile birlikte kutluyor. 20. Yıldır gençleri farklı alanlarda destekleyen ve onlara alan yaratan TOG, Gençlik Haftası’nda yayınladığı Çağrı ile herkesi Toplum Gönüllüsü olmaya ve gençleri desteklemeye davet ediyor.

2002 yılında İbrahim Betil ve bir grup genç öncülüğünde kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı; kurulduğu günden bu yana gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerine katkıda bulunuyor, sosyal sorumluluk başta olmak üzere çeşitli eğitimlerle güçlenmelerini sağlıyor, 100’den fazla burs fonuyla eğitimlerini destekliyor ve onlara seslerini duyurabilmeleri için alan yaratıyor. Eleştirmek yerine değiştirerek çözümün bir parçası olmayı tercih eden gençler; öğrenci kulüpleri ve proje ekipleri formatında bir araya gelerek çevrelerinde gördükleri toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorlar.

20 yıl önce İbrahim Betil’in “Bir toplumu şekillendirebilmek, bir ülkeyi umutlandırabilmek niyetiyle” diyerek kuruluşuna öncülük ettiği TOG; Gençlik Haftası’nda 20. Yılına özel yayınladığı “Çağrı” ile herkesi Toplum Gönüllüsü olmaya ve gençleri desteklemeye davet ediyor.

Sayılarla TOG

77 şehirde 135 üniversitede 146 TOG Topluluğu bulunuyor.

Toplum Gönüllüsü gençler 2021 yılında; 16 farklı temada 1.587 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirerek 60 milyona yakın katma değer sağladı ve 800 Bine yakın kişinin yaşamına dokundu.

2021 yılında TOG Gençlik bursları ile 1.500’e yakın gencin eğitim hayaline destek sağlandı.

20. yılda Gençlik Haftası Coşkusu

Türkiye’nin en yaygın gençlik vakfı olan TOG; Gençlik Haftası’nı TOG’un Samsun’da bulunan İğne Deliği Gençlik Merkezi koordinasyonunda, 18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen

"Gönüllü Gençler Festivali" ile kutladı. Festival; Atakum Belediyesi, Yapı Kredi Gönüllüleri, Atakum Gençlik Meclisi, Balaçlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Toplulukları ve Toplum Gönüllüsü Gençlerin iş birliğiyle hayata geçirildi. Toplum Gönüllüsü gençler festival kapsamında; Atakum Belediyesi Başkanı Cemil Deveci, Yapı Kredi Gönüllüleri’nden Züleyha Erbil, TOG Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil, TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru ve TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ile söyleşiler gerçekleştirdiler. Söyleşilerin yanı sıra Gençlik Yürüyüşü, Ebru ve Yağlı Boya Atölyesi, Nefes Egzersizi ve Yoga Atölyesi ile şehre renk kattılar. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ise Atakum İncesu İlkokulu’nda çocuklara spor malzemeleri hediye ettiler, VM Medical Park ve Liv Hospital ile ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdiler ve Atakum Sahilde kıyı temizliği yaparak sahili çöplerden arındırdılar.