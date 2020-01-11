Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Torbalı canisi Enver Yıldız cezaevinde intihar etti

11 Ocak 2020 Cumartesi 20:45
Torbalı canisi Enver Yıldız cezaevinde intihar etti


Torbalı canisi Enver Yıldız cezaevinde intihar etti

Kamuoyunda Torbalı Canisi olarak bilinen Enver Yıldız konulduğu cezaevinde canına kıydı. İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Enver Yıldız, cezaevinde intihar etti

Edinilen bilgilere göre, tutuklama kararının ardından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde bulunan Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen Enver Yıldız, dün tek başına kaldığı odada pencere demirine eşofman altının ipiyle kendisini asmış olarak bulundu.


Odaya giren infaz koruma memurlarınca müdahale edilerek ambulansla kampüsteki devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53),29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla öldürülmüştü.

Bu olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Zanlı Enver Yıldız, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrasında yaralı olarak yakalanmış, Torbalı Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Torbalı canavarının suç dosyası kabarık çıktı, 2 bin lira için iki cinayet
Torbalı canavarının suç dosyası kabarık çıktı, 2 bin lira için iki cinayet
Torbalı'da cinayet, Sağlık Müdürü ile bir sağlıkçı katledildi
Torbalı'da cinayet, Sağlık Müdürü ile bir sağlıkçı katledildi
Kurutulmuş domates bütün dünyaya ihraç ediyor
Kurutulmuş domates bütün dünyaya ihraç ediyor
Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı
Üniversiteli öğrenci yolda gasp dehşeti yaşadı
İzmir'de işadamı cinayetinin altından annesi ve oğulları çıktı
İzmir'de işadamı cinayetinin altından annesi ve oğulları çıktı
Torbalı'da yangın | Forklift tüpü patlatı, fabrikayı alev sardı
Torbalı'da yangın | Forklift tüpü patlatı, fabrikayı alev sardı
MHP'li gençler Afrin için gönüllü askerlik şubesine koştu
MHP'li gençler Afrin için gönüllü askerlik şubesine koştu
Sahte içki için 'fabrika' kurmuşlar
Sahte içki için 'fabrika' kurmuşlar
Anahtar Kelimeler:
TorbalıCinayetTorbalı Canisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT, bir yılda Çin nüfusu kadar yolcu taşıdı
İETT, bir yılda Çin nüfusu kadar yolcu taşıdı
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4 saatte 39 deprem kaydedildi
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4 saatte 39 deprem kaydedildi
"KANAL İSTANBUL"  Paris anlaşmasına aykırı  
"KANAL İSTANBUL"  Paris anlaşmasına aykırı  
Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul çağrısı
Vicdansızlara hapis geliyor | Hayvanlara işkenceye ağır ceza 
Vicdansızlara hapis geliyor | Hayvanlara işkenceye ağır ceza 
İstanbul Boğazı girişinde sis faciası 3 balıkçı kayıp
İstanbul Boğazı girişinde sis faciası 3 balıkçı kayıp
Habertürk Yazarı Bülent Aydemir'in acı günü 
Habertürk Yazarı Bülent Aydemir'in acı günü 
2020 Hac kurası bugün çekiliyor | On binlerce hacı adayı bu haberi bekliyor
2020 Hac kurası bugün çekiliyor | On binlerce hacı adayı bu haberi bekliyor
İmamoğlu | Erdoğan'ı Kanal İstanbul için ikna ederim
İmamoğlu | Erdoğan'ı Kanal İstanbul için ikna ederim
Suriye'den acı haber | 4 şehidimiz var
Suriye'den acı haber | 4 şehidimiz var

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim