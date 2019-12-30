Torbalı'da cinayet, Sağlık Müdürü ile bir sağlıkçı katledildi

Torbalı'da çifte cinayet, Sağlık Müdürü ile bir sağlık çalışanı evinde öldürüldü





Dr. Fuat Mehmet Park cinayeti, İzmir'in Torbalı ilçesinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, iddiaya göre evine giren hırsız tarafından öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre olay, Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı. Dr. Fuat Mehmet Park'ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Dr. Fuat Mehmet Park'ı silahla yaralayarak kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, katil zanlısının kimliği de belirlendi. Katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Y.'nin, son olarak 'yağma' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. Katil zanlısının fotoğrafları, güvenlik güçlerine dağıtıldı. Polis ekiplerinin, Enver Y.'nin yakalanması için başlattığı operasyonlar sürüyor.

İKİNCİ CİNAYET



Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Park, dün gece villasına giren maskeli hırsız tarafından tabancayla öldürüldü. Eve yalnız giren Dr. Park saldırganla karşılaşınca boğuşmaya başladı ancak hırsız, müdürü vurup kaçtı.

İzmir'in Torbalı ilçesinin Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53), villasına giren hırsız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Eve soygun için giren maskeli saldırganın Dr. Park'la karşı karşıya kalınca silahla ateş açıp kaçtığı iddia edildi. Cinayet Torbalı Ertuğrul Mahallesi Dostyunus Sitesi'nde işlendi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan Fuat Mehmet Park, dün saat 21.20 sularında evine tek başına geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Park, lüks villasına girdiğinde yüzü maskeli soyguncuyla karşı karşıya geldi. Villada yaşanan boğuşma sırasında hırsız belindeki tabancayı çıkarıp Park'a ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hırsız olay yerinden kaçarken, Park ağır yaralandı. Dr. Park'ın komşuları silah sesini duyunca 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İlçe Sağlık Müdürü Park'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Park burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS ALARMDA

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik ve güzergah kameraları tek tek toplanarak incelenmek üzere Emniyete götürüldü. İlçe Sağlık Müdürü Park'ın cinayete kurban gitmesinin ardından İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop hemen olay yerine gitti. Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HATİCE HEMŞİRE EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürüldüğü saatlerde kent ikinci bir vahşetle sarsıldı. 2 hafta önce çalıştığı kurumda saldırıya uğrayan Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi hemşire Hatice Gülcemal de evinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Torbalı Alpkent Mahallesi 1032. sokaktaki Baran Apartmanı'nda yaşayan çiftin yakınları acı haberle yıkıldı.

İKİ CİNAYET BAĞLANTILI MI?

Torbalı'daki iki cinayetin birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. İlçe Sağlık Müdürü Park'ın öldürüldüğü villa ile hemşirenin öldürüldüğü ev arasında 600 metre olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız cinayetlerin ardından Torbalı'ya giderek bilgi aldı.

ZORLA ATM'YE GÖTÜRMÜŞLER

Öte yandan Dr. Harun Gülcemal'in cinayetin ardından olayın faili saldırganlar tarafından zorla banka ATM'sine götürüldüğü iddia edildi.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal ise evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Zanlının köşeye kıstırıldığı olayda meydana gelen çatışmada ise bir polis ağır yaralandı, zanlı kaçtı.

Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsıldı. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu.