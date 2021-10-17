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Toros Dağları'nın ünlü şelalesi kurudu

Küresel ısınma, iklim değişikliği Türkiye'nin tabiat harikası Toros dağlarını vurdu. Yıllardır gürül gürül akan ve Alevi vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan Uçarsu Şelalesi tamamen kurudu. 

17 Ekim 2021 Pazar 13:31
Toros Dağları'nın ünlü şelalesi kurudu

Toros Dağları'nın ünlü şelalesi kurudu

Küresel ısınma, iklim değişikliği Türkiye'nin tabiat harikası Toros dağlarını vurdu. Yıllardır gürül gürül akan ve Alevi vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan Uçarsu Şelalesi tamamen kurudu. 


Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nın hemen üzerindeki Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi Akdağ'daki Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu.

Gömbe Yaylası'nda 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 1800 metresindeki eteklerinden çıkıp, yaklaşık 50 metre yükseklikten akan Uçarsu Şelalesi, kurudu. Suyun havada uçuşup beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle 'Uçarsu' olarak adlandırılan şelale ile kaynağında bir damla su kalmadı. Yaz aylarında bile sıcaklığı 12 derece olan şelalenin suyunun yaklaşık 4,5 kilometrelik bir vadiden akarak oluşturduğu doğal güzelliğin yerinde şimdi yosunlaşmış kayalar bulunuyor. Şelalenin Gömbe Mahallesi'ne doğru aktığı su yatağı ise taş yığınına dönüştü.

'Bölgeye hayat veren şelale'

Uçarsu Şelalesi'ne gezmeye gelen Altan Kıllı, "Elmalı, Kaş, Demre, civarı içme suyu sağlayan, sulama sularıyla bölgeye hayat veren Uçarsu, kurudu. Bunun nedeni özellikle küresel ısınma ve yağışların az olması. İlk kez böyle bir şey yaşanıyor. Normalde aralık ayına kadar akar, su olurdu. Ama bu yıl eylül ayından itibaren suyun kesildiğini gördük" dedi.

'Uçarsu efsanesi'

Uçarsu Şelalesi, efsaneye göre Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa tarafından kutsandı. Abdal Musa'nın yolu, bir gün Konya'nın Seydişehir ilçesine düştü. Burada kendisine yiyecek verilmemesi üzerine geriye dönerek Uçarsu bölgesine geldi. Uçarsu'da ise bir çoban kızı, tek ekmeğini Abdal Musa ile paylaştı. Bu nedenle Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu, Aleviler tarafından kutsal sayılıyor.

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
Gömbe YaylasıUçarsu şelalesi
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