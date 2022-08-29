Tozkoparan'da kentsel dönüşüm öncesi TOMA'lı baskın

Tozkoparan Mahallesi’ne kentsel dönüşüm çalışmaları adı altında sabah 04.30 sularında çevik kuvvet ekipleri TOMA'lar ve iş makineleri girdi. Ekipler her ne kadar boş binaların yıkılacağını söylese de mahalleli endişeli.

İstanbul Beykoz Tokatköy ile Hacıhüsrev mahallelerinden sonra bir sabah baskını da Tozkoparan’a yapıldı. İstanbul Güngören'deki Tozkoparan Mahallesi’ndeki 4 boş binanın yıkımı için sabahın erken saatlerinde bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Mahalleyi abluka altına alan ekipler, basın dahil olmak üzere kimsenin girmesine izin vermedi. Mahallelinin avukatı Onur Cingil de kapatılan bölgelere giremedi.

Mahallenin simgeleşmiş Barış Parkı’nda toplanan yurttaşlar, bekleyişini burada sürdürdü. Yurttaşlara destek olmak için bölgeye, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de geldi.

Tekin burada yaptığı konuşmasında, “Tabii ki insanlar güvenli evlerde yaşamak ister ama 20 yıldan beridir kentsel dönüşüm dedikleri şey kentsel yıkım oldu. Bu yapılan, rıza olmadan insanların kafasına yıkmak. Örnek olarak gösterilen kentsel dönüşüm yapılmış evlerde kimler oturuyor dönün bir bakın” dedi.

‘MİRAS DEĞİL BORÇ’

Bölge sakinlerinden Nur Kırım ise yaşananlara tepki göstererek, “Ben 30 yaşındayım bu yaşıma kadar hep bu partiye oy verdim ve pişmanım. Bu kadar polis var ama kendimi güvende hissetmiyorum. Polis burada beni evimden atmak için var. Yıllarca çalışıp ev almanın hiçbir anlamı yokmuş, devlet bir yerden sonra üzerine çöküyormuş. Ben çocuğuma bu zihniyetle miras değil borç bırakıyorum” diye konuştu.