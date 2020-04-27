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Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi koronavirüs servisine zorla giren ve sağlık çalışanlarına oksijin tüpü ile saldıran İhsan Aydın adlı maganda ikinci kez yakalandı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:55
Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı

Trabzon'da hastane magandası ikinci kez gözaltına alındı



Koronavirüsle savaşta en ön safta yer alan sağlık çalışanları, hayatını ortaya koyarken, magandaların hastanelerde saldırılarının önüne geçilemiyor. Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde eline geçirdiği oksijen tüpüyle yoğun bakım servisi çalışanlarına saldıran, ölümle tehdit eden İhsan Aydın adlı maganda ile yanındaki arkadaşının ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren serbest bırakılma olayının sosyal medyada tepkiye neden oldu. Çığ gibi yükselen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan İhsan Aydın adlı saldırgan yeniden gözaltına alınırken, saldırıya katılan diğer aile üyeleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 


Bu arada saldırı mağdurlarının adı, soyadı ve çalıştığı iş yerleri açık açık yayınlanırken, magandaların isimlerinin rumuzlanarak duyurulması da tepkilere neden oluyor. Yargıtay'ın 'İnfiale neden olan olaylara adı karışan isim ve markaların komuoyuna ifşa edilmesinde sakınca yoktur" kararına rağmen emniyet ve savcılıktan yapılan açıklamalarda saldırganların isimlerinin gizlenmesi dikkat çekiyor.


Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde dün doktor Esra Ersöz Genç’e saldırıda bulunan hasta yakını 2 kişi hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararı almasının ardından söz konusu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesin Kalkınma Mahallesi'nde bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D.’nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan yakınları acil servise gelerek görevlilerle tartışmış, servisteki camları kırıp hastanede görevli Doktor Esra Ersöz Genç’i oksijen tüpüyle kovalamışlardı.

Doktor Genç’in saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri İhsan Aydın polis merkezine götürmüş, şahıs buradaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahsın serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren doktor Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?” ifadelerini kullanmıştı.

Kamuoyunda büyük tepki alan olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıya karışanların iki kişi olduğunu ve birinin İhsan Aydın olduğunu tespit etti. Olaya karışan İhsan Aydın ve beraberindeki kişi kısa sürede gözaltına alındı. Şahısların sorguları sürüyor.

CEZALAR İKİ KATINA ÇIKARILMIŞTI


TBMM'de 16 Nisan'da kabul edilen yasa teklifi ile hastanelerde ve sağlık kurumlarında sağlık çalışanlarına yönelik saldırı düzenleyenlere verilen ceza iki katına çıkarılmıştı. 
Kabul edilen düzenlemeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmama suçlarında verilecek cezalar yarı oranında artırıldı. Ayrıca bu suçların işleyenler hakkında hapis cezasının ertelenmesi söz konusu olamayacağı gibi "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" hükmü de uygulanmayacak.

Teklif, mağdur sağlık çalışanının, saldırı faili ya da yakınına hizmet vermeyebileceğini de hükme bağlıyor. Buna göre şiddet mağduru sağlık çalışanı, başka bir sağlık personeli var ise fail ve yakınına sağlık hizmeti sunmayacak.
 

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