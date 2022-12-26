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Trafikte çay içen taksiciye ceza isyan ettirdi

Bir elinde çay bardağı varken araç kullanan taksi sürücüsü, polis ekiplerinin ceza yazmasına tepki gösterdi

26 Aralık 2022 Pazartesi 20:51
Trafikte çay içen taksiciye ceza isyan ettirdi

Trafikte çay içen taksiciye ceza isyan ettirdi



Kadıköy'de polis ekiplerinin taksicilere yönelik gerçekleştirdiği denetimde 14 taksi sürücüsüne toplamda 3 bin 436 TL para cezası kesildi. Taksi kullanırken çay içtiği için cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü, “Elimde çay bardağı varmış, araç kullanırken yasakmış. Ne yapacağım, nasıl içeceğim bunu? Telefon değil ki bu çay" dedi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi.


Denetimler çerçevesinde durdurulan 12 taksi sürücüne emniyet kemeri takmamaktan, 1 taksi sürücüsüne 1 yıldır muayenesi geçmiş şekilde taksi kullanmaktan, 1 taksi sürücüsüne ise araç kullanırken çay içtiği gerekçesiyle trafik kurallarına, yasakları ve yükümlülüklerine uymamaktan trafik cezası kesildi.

"TELEFON DEĞİL Kİ ÇAY"

Toplamda 14 taksi sürücüsüne 3 bin 436 TL cezai işlem uygulandı. 1 yıldır aracına muayene yaptırmayan taksi sürücünün aracı bağlanarak çekiciyle Yediemin Otoparkı'na götürüldü.
Araç kullandığı sırada çay içtiği gerekçesiyle ceza yiyen Tayfun Yamanlı, “Elimde çay bardağı varmış. Bu şekilde elimde duruyordu, araç kullanırken yasakmış. Ne yapacağım, nasıl içeceğim ben bunu? Telefon değil ki bu çay veya su da olabilirdi. İçerek gidiyorum ne sakıncası var bunun” dedi. 

Son Güncelleme: 26.12.2022 21:23
Anahtar Kelimeler:
TrafikTaksi
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