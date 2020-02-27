

Trafikte tartışma yuruk yumruğa kavgaya dönüştü





Trafikte cinayetlere varan kavgalar bir türlü önlenemiyor. İstanbul Beşiktaş’ta, cadde ortasında tartışan iki kişi birbirlerini yumruklayarak kavga etti. Sürücüleri vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki kişi, cadde ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü.

VATANDAŞ AYIRMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgilere göre kavga eden kişileri, çevrede bulunanlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Birbirlerini yumruklamaya başlayan taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.