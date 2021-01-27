Trakya beyaza büründü | Lüleburgaz'dan kartpostallık görüntüler

Trakya’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı Lüleburgaz’da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde beyaza bürünmeye başlayan Lüleburgaz’da Tarihi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ve Kongre Meydanı gibi simge bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı Edirne başta olmak üzere Tekirdağ'ın iç kesimleri Hayrabolu, Alpullu gibi merkezlerde halen etkili oluyor.

Yurdun batı kesimini etkisi altına alan yoğun kar yağışlı hava dün gece saatlerinde Kırklareli’nden giriş yaptı. Sabaha karşı Lüleburgaz’da da başlayan kar yağışıyla birlikte kentin üzerini beyaz bir örtü kapladı. Vatandaşlar güne kar sürpriziyle başlarken ortaya güzel görüntüler çıktı.

Sokollu Külliyesi beyaza büründü

Kentin birçok noktasında çatılar beyaz örtüyle kaplanırken, Mimar Sinan’ın 450 yıl önce inşa ettiği Sokollu Mehmet Paşa Camii ve hamamının olduğu kubbelerinde kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıtı.

Ekipler teyakkuzda

Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilk kar tanesinin düşmesiyle birlikte çalışmalara başladı. Sabaha karşı kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır olan ekipler, kentin pek çok noktasında tuzlama çalışması yaptı. Bununla birlikte kar yağışının devam etmesine karşın ekipler teyakkuzda beklemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; genellikle güney, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, batısı ile zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Trakya kesimi ile Çanakkale'nin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar, Çanakkale ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, Avrupa Yakası'nın batısı ile akşam saatlerinde il geneli karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur (51-110 kg/m2), Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; genellikle güney, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya'nın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

°C, 13°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam karla karışık yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Samsun yağmurlu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 0°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu



