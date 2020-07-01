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TransferGo'dan gurbetçilere önemli uyarı | Üzerinize nakit almayın

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:09
TransferGo'dan gurbetçilere önemli uyarı | Üzerinize nakit almayın

TransferGo'dan yazın Türkiye'ye gelecek olan gurbetçilere üzerinizde nakit taşımayın uyarısı 

Dünyanın en hızlı büyüyen uluslararası para transferi şirketlerinden TransferGo, Avrupa’da yaşayıp bu yaz aylarında Türkiye’ye tatil ya da memleket ziyareti amacıyla gelecek vatandaşlarımıza bazı uyarılarda bulundu. TransferGo, koronavirüs döneminde nakitsiz yaşama geçiş trendine dikkat çekerken, yolculuk sırasında nakit veya ihtiyaç fazlası para taşımanın riskine dikkat çekti.

İSTANBUL, 1 Temmuz, 2020– Koronavirüsün etkilerini halen yaşadığımız ve önlemlerin devam ettiği bu yaz aylarında diğer yandan seyahat kısıtlamalarının da bir bölümü hafifliyor. Böyle olunca da Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler, hem tatillerini geçirmek hem de memleketlerini ziyaret etmek için önlemlerini alıp yollara düşmeye başladılar. Havayolu seyahati dışında birçok gurbetçi de arabalarıyla karayolundan vatanlarına ulaşma yollarını seçiyor.

Özellikle para transferi ve bağış gibi konularda tamamen dijital bir hizmet sunarak, gurbetçilerimizin hayatını kolaylaştıran TransferGo, Türkiye’ye gelen vatandaşlara koronavirüs döneminde gerçekleştirecekleri seyahatlere dair önemli uyarılarda bulundu.

TransferGo’ya göre, yola çıkacakların yollarda ve sınır kapılarında dikkat etmesi gereken konularından bazıları şöyle;

  • Üzerinizde fazla para taşımayın, telefonunuzdan Türkiye’deki banka hesabınıza online para transferi yapın.
  • Pandemi dönemiyle birlikte oluşan yeni normallerin başında nakitsiz yaşam trendi geliyor. Nakitten dijitale geçiş ivme kazanırken, TransferGo gurbetçilerimize, “Yanınızda fazla nakit para veya değerli eşya taşımayın, mümkünse nakitsiz seyahati seçin” diyor. İhtiyaç fazlası parayı, yola çıkmadan önce TransferGo uygulaması üzerinden Türkiye’de dilediğiniz bankaya üstelik yüksek işlem ücretleri ödemeksizin gönderebilirsiniz. Para transferi gurbetçilerimiz için en kritik konulardan. Yurtdışındaki Türkler, uzun sıralar beklemeden ve yüksek işlem ücretleri ödemeksizin ülkelerine para transferi yapabilmek istiyor, bunu TransferGo ile kolayca gerçekleştirebilirler. Bunu Türkiye’ye geldikten sonra bile yapabilirsiniz, ihtiyaç durumunda “parayı aynı gün içinde ulaştıran” seçeneklerle Türkiye’deki banka hesabınıza para transfer edebilirsiniz. Bu şekilde gümrüklerde de para beyanı zorunluluğu nedeniyle ekstra zaman kaybetmemiş olursunuz. Önlemlerin sıkı olduğu gümrüklerde dikkatli olun, belgeleri gözden geçirin Koronavirüs önlemleriyle birlikte sınır kapıları ve gümrük geçişlerindeki kontroller de çok sıkılaştı. Bu yerlerde memurlara kontrol amaçlı verilen belgelerin, aynen eksiksiz geri alındığından emin olun, belgelerinizi tekrar gözden geçirin.. Her ülkenin sağlık kontrolleri farklılık gösterebilir, güncel durumu takip etmekte fayda var Polisin, gerek gördüğü durumda sizi sağlık kontrolüne gönderme yetkisi var. Ayrıca yoldaki her ülkenin koronavirüse karşı aldığı önlemler farklı olabilir, bunları mutlaka araştırıp yola çıkın. Yanınıza maske ve hatta yedek maske almayı unutmayın Gümrük kapılarında, benzin istasyonları ile toplu mola alanlarında maskenizi mutlaka takın. Aracınızın bakımını yaptırın Arabanın lastiklerini, motor ve fren hidrolik yağını, fren balatalarını, otomobilinizin kayışını, hava filtresini, muayene süresini kontrol ettirin. Gece görüşünde derinlik kaybı oluşur, o nedenle aracınızın far ayarlarını yapın ve yola çıkmadan aracınızın bakımını mutlaka yaptırın. Herhangi bir acil durum esnasında, gurbetçi vatandaşlarımıza sıla yolu üzerinde her türlü hizmeti sunan Türk yol yardım hatlarından destek istemeyi unutmayın. Büyükelçiliklerin telefonu mutlaka yanınızda olsun Yol güzergahında bulunan ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri ve konsoloslukların telefonlarını ve adreslerini araştırıp not edin. Başınıza bir şey gelirse, Büyükelçiliklerden hemen yardım isteyebilirsiniz. Ayrıca yine koronavirüsle ilgili bu ülkelere dair konularda veya olası krizlerde bu birimlere danışabilirsiniz.
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