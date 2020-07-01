TransferGo'dan gurbetçilere önemli uyarı | Üzerinize nakit almayın

TransferGo'dan yazın Türkiye'ye gelecek olan gurbetçilere üzerinizde nakit taşımayın uyarısı

Dünyanın en hızlı büyüyen uluslararası para transferi şirketlerinden TransferGo, Avrupa’da yaşayıp bu yaz aylarında Türkiye’ye tatil ya da memleket ziyareti amacıyla gelecek vatandaşlarımıza bazı uyarılarda bulundu. TransferGo, koronavirüs döneminde nakitsiz yaşama geçiş trendine dikkat çekerken, yolculuk sırasında nakit veya ihtiyaç fazlası para taşımanın riskine dikkat çekti.

u yaz aylarında diğer yandan seyahat kısıtlamalarının da bir bölümü hafifliyor. Böyle olunca da Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Türkler, hem tatillerini geçirmek hem de memleketlerini ziyaret etmek için önlemlerini alıp yollara düşmeye başladılar. Havayolu seyahati dışında birçok gurbetçi de arabalarıyla karayolundan vatanlarına ulaşma yollarını seçiyor.

Özellikle para transferi ve bağış gibi konularda tamamen dijital bir hizmet sunarak, gurbetçilerimizin hayatını kolaylaştıran TransferGo, Türkiye’ye gelen vatandaşlara koronavirüs döneminde gerçekleştirecekleri seyahatlere dair önemli uyarılarda bulundu.

TransferGo’ya göre, yola çıkacakların yollarda ve sınır kapılarında dikkat etmesi gereken konularından bazıları şöyle;