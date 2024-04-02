Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TREDAŞ’ın güvenli göç güzergâhında leyleklerin yuvası hazır

Bu yılın sonuna kadar 200 yeni leylek yuvası montajı için çalışmalarına devam eden TREDAŞ, yuvalarının bakım ihtiyaçlarını da dronelar aracılığı ile takip ediyor.

02 Nisan 2024 Salı 10:50
TREDAŞ’ın güvenli göç güzergâhında leyleklerin yuvası hazır






TREDAŞ’ın güvenli göç güzergâhında leyleklerin yuvası hazır

Göçmen kuşlara, göç yolculuğunda güvenli bir güzergâh oluşturan TREDAŞ, enerji nakil hatlarında yapılan keşifler doğrultusunda belirlenen en uygun noktalara leylekler için sayıları 700’ü bulan yuva platformları kurdu. Bu yılın sonuna kadar 200 yeni leylek yuvası montajı için çalışmalarına devam eden TREDAŞ, yuvalarının bakım ihtiyaçlarını da dronelar aracılığı ile takip ediyor.

Bahar ayları ile göçmen kuşlar, binlerce kilometrelik yolculuklarına çıkarken Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ); yavaş yavaş her yıl konakladıkları bölgelere geri dönmeye başlayan leylekleri sayıları 700’ü bulan yeni yuvalarında ağırlıyor.

Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarken, doğa dostu uygulamalara ağırlık veren TREDAŞ, enerji nakil hatlarından kuşların zarar görmemesi için pek çok çalışma yürütüyor. Bu kapsamda 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırımla 15 bin direkte kuşkonmaz montajı, 6 bin 759 direkte iletken izolasyonu ve 5 bin 450 direkte izolatör izolasyonu yaptıklarını dile getiren TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili,   “2016 yılından bu yana şebekemize özel olarak geliştirdiğimiz “Kuş Koruma Planı” ile de göçmen kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan akkuyruklu kartal, puhu, alaca baykuş, küçük kerkenez, turna, küçük karabatak, ötücü kuğu ve yalıçapkını gibi türlerin korunmasına destek oluyoruz. Sorumluluk bölgemizdeki İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordinasyon sağlanarak belirlenen direklere gerekli mukavemet hesapları yapılarak leylek yuva platformları kuruma yönünde çalışmalar yürütmekteyiz. Enerji nakil hatlarına yapılan keşifler doğrultusunda bugüne en uygun göç güzergâhlarına 700 adet leylek yuvası montajını tamamladık. Bu yıl içerisinde de 200 yeni leylek yuvası için süreci başlattık” dedi.

“LEYLEK YUVALARININ BAKIMLARI DRONELAR ARACILIĞI İLE TAKİP EDİLİYOR”

 

Trakya Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunarken bu bölgede yaşayan canlıları korumaya büyük önem verdiklerini ifade eden Bilgili, “Bu sırada gerek konar vaziyette bölgemizde devamlı ikamet eden, gerekse mevsim geçişlerinde bu güzergahı kullanan göçmen kuşların enerji nakil hatlarından olumsuz etkilenmemesi için birçok proje ve dönemsel çalışmalar yürütmekteyiz. Leylek, turna gibi göçmen kuş türlerinin elektrik hatlarından zarar görmesini önlenmenin yanı sıra nispeten daha küçük ve yerleşik türleri de korumayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

TREDAŞ Genel Müdürü Bilgili, ekiplerinin leylek yuvalarının bakım çalışmalarını da teknolojik alt yapı kullanarak ve drone aracılığıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarının yapılarak tekrar yerlerine yerleştirildiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
TREDAŞLeylekLeylek YuvasıTrakyaTekirdağHayrabolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP'li Üsküdar Belediyesi milyonluk börek yemiş
AKP'li Üsküdar Belediyesi milyonluk börek yemiş
AKP'li başkan kaybetti, binaya girdi, polis geldi
AKP'li başkan kaybetti, binaya girdi, polis geldi
Erdoğan mağlubiyeti kabul etti, balkona çıktı
Erdoğan mağlubiyeti kabul etti, balkona çıktı
Kırklareli'nde kazanan Cumhur İttifakı oldu
Kırklareli'nde kazanan Cumhur İttifakı oldu
MASAK soruşturması | Fenomenlerin serveti dudak uçuklattı
MASAK soruşturması | Fenomenlerin serveti dudak uçuklattı
1453 projesi imar planları yeniden iptal edildi
1453 projesi imar planları yeniden iptal edildi
İsmail Ağa'da tartışma büyüyor | Cemaat Babamın Malıdır
İsmail Ağa'da tartışma büyüyor | Cemaat Babamın Malıdır
Türk halkı sandık başında buluşuyor | 61 milyon seçmen oy verecek
Türk halkı sandık başında buluşuyor | 61 milyon seçmen oy verecek
İstanbul Vakfı'ndan bayram hediyesi
İstanbul Vakfı'ndan bayram hediyesi
Köylülerin tarlası 'Kupon arazi' diye satışa çıkarıldı
Köylülerin tarlası 'Kupon arazi' diye satışa çıkarıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim