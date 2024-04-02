TREDAŞ’ın güvenli göç güzergâhında leyleklerin yuvası hazır
Göçmen kuşlara, göç yolculuğunda güvenli bir güzergâh oluşturan TREDAŞ, enerji nakil hatlarında yapılan keşifler doğrultusunda belirlenen en uygun noktalara leylekler için sayıları 700’ü bulan yuva platformları kurdu. Bu yılın sonuna kadar 200 yeni leylek yuvası montajı için çalışmalarına devam eden TREDAŞ, yuvalarının bakım ihtiyaçlarını da dronelar aracılığı ile takip ediyor.
Bahar ayları ile göçmen kuşlar, binlerce kilometrelik yolculuklarına çıkarken Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ); yavaş yavaş her yıl konakladıkları bölgelere geri dönmeye başlayan leylekleri sayıları 700’ü bulan yeni yuvalarında ağırlıyor.
“LEYLEK YUVALARININ BAKIMLARI DRONELAR ARACILIĞI İLE TAKİP EDİLİYOR”
Trakya Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti sunarken bu bölgede yaşayan canlıları korumaya büyük önem verdiklerini ifade eden Bilgili, “Bu sırada gerek konar vaziyette bölgemizde devamlı ikamet eden, gerekse mevsim geçişlerinde bu güzergahı kullanan göçmen kuşların enerji nakil hatlarından olumsuz etkilenmemesi için birçok proje ve dönemsel çalışmalar yürütmekteyiz. Leylek, turna gibi göçmen kuş türlerinin elektrik hatlarından zarar görmesini önlenmenin yanı sıra nispeten daha küçük ve yerleşik türleri de korumayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.
TREDAŞ Genel Müdürü Bilgili, ekiplerinin leylek yuvalarının bakım çalışmalarını da teknolojik alt yapı kullanarak ve drone aracılığıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarının yapılarak tekrar yerlerine yerleştirildiğini söyledi.