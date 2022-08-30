Tren yolculuklarında yer kavgası | Bilet var, yer yok
TCDD'ye bağlı trenlere internet üzerinden bilet alan yurttaşlar koltuk seçimi yapabiliyorken gardaki gişelerden bilet alanması durumunda ise koltuk seçimi hakkı verilmiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Sena Tufan'ın haberine göre bu durum yolculuklarda yer kargaşasına ve gerginlik ve kavgalara neden oluyor.
Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan ve Denizli-Basmane treninde gişeden aldığı biletle yolculuk yapan Mustafa Karazeybek isimli yolcu, Aydın’dan trene bindiğini ve son durağa kadar ayakta seyahat etmesi gerektiğini trenin içinde öğrendiğini söyledi. Karazeybek, “İnternetten bilet alan yolcularla aynı ücreti ödedim. Kondüktör biletimi keserken oturduğum koltuğun numaralı olduğunu ve eğer bilet sahibi gelirse kalkmam gerektiğini söyledi. Böyle bir uygulama yapılması trene binen yolcular arasında da gerginlik yaratıyor. İnternetten alan birinci sınıf, gişeden alan ikinci sınıf gibi” diye konuştu.
SALDIRIYA UĞRUYORLAR
Birleşik Taşımacılık İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Erdal Akyol, kondüktörlerin sık sık sorun yaşadığını aktardı. Akyol, “Numarasız yer alan yolcu, numaralı yere oturarak kalkmak istememekte uyarılması halinde ise bazen bıçak çekilerek bazen darp edilerek personelin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Öyle ki makinist kabinine kaçarak saldırıdan korunmaya çalışan kondüktörü kovalayan şahıslar kabine dahi girmeye çalışmaktadır” dedi.