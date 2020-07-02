Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Trikini nedir? Koronavirüs plajlarda bu akımı başlattı

Pandemi ile birlikte yeni moda akımları doğuyor. Çok sayıda ülkede maskeler günlük kıyafet renginde popüler desenlerle üretilirken sahillerde ise trikini akımı başladı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 11:49
Trikini nedir? Koronavirüs plajlarda bu akımı başlattı

Trikini nedir? Koronavirüs plajlarda bu akımı başlattı


Koronavirüs salgını yarım milyondan fazla can alırken, modacılar pandemiye uygun yeni modeller üretmekte gecikmedi. Bazı ülkelerde maskeler kıyafetlere uygun hale üretilirken, yaz mevsimine uygun alınan önlemlerde en çok trikiniler dikkat çekiyor.

Koronavirüs salgını sürecinde mayo ve bikini dünyası da yenilik içine girdi. 'Trikini' adı verilen yeni bikinilerde aynı renk ve kumaştan bir de maske bulunuyor


Dünyanın tanınmış ünlülerinin sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflarla başlattığı 'trikini' modası, Antalya sahillerine yansıdı. Pandemi önlemlerini dikkate alarak sahile gidenler, bikinilerinin renklerinde yaptırdıkları maskeleri takarak tatil yapıyor.

Edinilen bilgilere göre kadınların vazgeçilmez plaj aksesuarı olan maskeler artık mayo ve bikinilerin renklerinde üretiliyor. Sağlık açısından maske takmanın önemine dikkat çeken kadınlar, trikini modasının her geçen gün büyüyeceğini ve bu yaz sahillerde sıkça görüleceğini düşündüklerini söyledi.

Antalya'da işletme sahibi Onur Bilem, "Pandemi ile yaşamaya alışıyoruz. Güzel deneyimler kazanıyoruz. Avrupa'da yaşanan trikini modasını kentte yaşayan Antalyalılar da sahillere taşımaya başladı. Müşterilerimiz kendi mayolarının renklerine uygun maskeler takıyor. Aslında virüs değil modacı edasıyla yaklaşmaları biz işletmecilere de keyif veriyor. Kendi önlemlerini kendilerinin alması bizleri mutlu ediyor. Şık ve güzel oluyorlar" dedi.

TRİKİNİ AKIMINA AYAK UYDURDUM

Arkadaş grubuyla birlikte sahile gelen jimnastik antrenörü Selin Klavuz, "Trikini modası var. Avrupa'da bu çok popüler oldu. Biz de arkadaşlarımızla bu akıma ayak uydurduk ve bikinilerimizin renklerinde maskeler hazırlattık. Çok beğeniyoruz. Maske kullanmak beni rahatsız etmiyor. Hatta aksesuar olarak kullanmayı düşünüyorum. Hayatımızda bir yer aldı. Şık durduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

HER BİKİNİYE FARKLI MASKE

Pilates antrenörlüğü yapan Eda Dönmez de trikini modasını sosyal medyada gördüğünü söyledi. Birçok ünlünün bikinileriyle aynı renkte maske takarak sahile gittiğini ve paylaşımlarda bulunduğunu anlatan Dönmez, "Hem sağlığımı koruyorum hem de böyle bir modanın içinde bulunmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Bir kadın olarak çok fazla renk seçenekli bikinim var. Her renk bikinime göre maske diktirdim, bu şekilde kullanıyorum" dedi.


Antalya'da yaşayan Rus turizmci Olya Jumagylyjova, "Bu akıma ben de uymak istedim. Bikinilerime göre maskeler yaptırttım. 10 bikinim var, hepsinin renginde maskem hazır. Bu şekilde plajda da pandemi önlemlerine uymuş oluyorum" yorumunu yaptı.

Penti bikini festivali başladı
Penti bikini festivali başladı
İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı
İrem Sak'ın göğüsleri S-400 füzelerini solladı
Bikinisiyle gençlere taş çıkarttı
Bikinisiyle gençlere taş çıkarttı
Bodrum'da sahillerinde Aleyna Tilki fırtınası 
Bodrum'da sahillerinde Aleyna Tilki fırtınası 
Bikinisi ile sokaklarda kaykay yaptı
Bikinisi ile sokaklarda kaykay yaptı
Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu
Pembe bikinisi ile ilgi odağı oldu
Beyaz bikinisi ie göz kamaştırdı
Beyaz bikinisi ie göz kamaştırdı
Kırmızı bikinisiyle büyüledi
Kırmızı bikinisiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Trikini NedirTrikini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor
Almanya ekonomisini canlandırmak istiyor
Çocuklar için evdeki tehlike | Youtube
Çocuklar için evdeki tehlike | Youtube
TransferGo'dan gurbetçilere önemli uyarı | Üzerinize nakit almayın
TransferGo'dan gurbetçilere önemli uyarı | Üzerinize nakit almayın
Koronavirüs 30 Haziran raporu | 1293 yeni vaka, 16 vefat
Koronavirüs 30 Haziran raporu | 1293 yeni vaka, 16 vefat
Koronavirüs 29 Haziran raporu | 18 vatandaşımız hayatını kaybetti
Koronavirüs 29 Haziran raporu | 18 vatandaşımız hayatını kaybetti
Pençe-Kaplan'da 41 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan'da 41 terörist etkisiz hale getirildi
Koronavirüs 28 Haziran Raporu | Can kaybı sayımız düşüyor 
Koronavirüs 28 Haziran Raporu | Can kaybı sayımız düşüyor 
Marmaris'te deprem | Muğla Marmaris 5.6 ile sallandı
Marmaris'te deprem | Muğla Marmaris 5.6 ile sallandı
Manisa şehidini bekliyor | Operasyon bölgesinden acı haber
Manisa şehidini bekliyor | Operasyon bölgesinden acı haber
Türkiye'nin en ucuz deniz yolculuğu başladı | 5 kuruşa kıtalararası yolculuk
Türkiye'nin en ucuz deniz yolculuğu başladı | 5 kuruşa kıtalararası yolculuk

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim