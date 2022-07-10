Trol hesabın doktoru sahte çıktı | Yerli ve milli doktor sahtekarlığı

Görevi başında katledilen Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya için meslektaşları yollara dökülürken, AKP'li bazı hesaplar hakkını arayan sağlık çalışanlarını hedef aldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından grev kararı alan sağlık çalışanları sosyal medyada hedef gösterildi. Hedef gösterenlerin ise sahte profiller oluşturan troller olduğu ortaya çıktı.



Konya Şehir Hastanesi'nde hasta yakını Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüştü. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip hayatına son vermişti.

Türkiye'nin gündemine oturan bu olay, kamuoyunun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddet ve cinayet olaylarına dikkatini çekti.

Karakaya'nın ölümü büyük tepkiye neden olurken; hekimler grev kararı aldı.

Türk Tabipleri Birliği, Dr. Ekrem Karakaya'nın görev başında öldürülmesinin ardından doktoralara yönelik şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevde olacaklarını duyurdu ve sağlıkçılar, birçok hastanede iş bıraktı.

Sağlık çalışanlarının iş bırakması ise bazı siyasiler tarafından tepki çekti.

SAHTE HESAP ORTAYA ÇIKTI

Siyasilerin yanı sıra sosyal medyada doktorları hedef gösteren paylaşımlar da yapıldı.

O paylaşımlardan bir tanesinde 'Uzm. Dr. Nuray Küçükalın' ismiyle Twitter'dan doktorları hedef gösteren kişinin 'Jessica Garcia' isimli başka bir kişinin fotoğrafını kullandığı ortaya çıktı.

Sahte hesap için sosyal medyada 'AKP'li trol' yorumları yapıldı.