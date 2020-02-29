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TRT ekranlarında 34 şehit için tepki çeken sözler

Türkiye şehitlerinin acısıyla yasını tutarken, TRT ekranlarında 34 şehidin arkasından tepki çeken sözler sarfeden Hayati İnanç adlı yazarın sözleri kafaları karıştırdı.

29 Şubat 2020 Cumartesi 11:05
TRT ekranlarında 34 şehit için tepki çeken sözler


TRT ekranlarında 34 şehit için tepki çeken sözler

Ateş düştüğü yeri yakar, 34 vatan evladının acısı yüreklerimizi dağlarken, bazen susması gerekenler devletin ekranlarında kestiği ahkam acımızı daha da büyütüyor. Hayatı İnanç adlı yazar şehit 34 askerimizin ardından sarfettiği sözler vatandaşların tepkisini çekti. 

Hayati İnanç, yayıncı, yazar, denetçi, avukat, hukukçu, yönetici ve öğretmen. Her konuda konuşuyor. Suriye'de önceki gün kalleş saldırıda şehit düşen 33 askerimizin ardından Türkiye acının yasını tutarken, on parmağında on marifet olan adam devletin ekranlarında ahkam kesiyor. Şehit askerler için, “Kayıp falan yok” diyen Hayati İnanç  *Bitmiş gibi, ‘Kaybettik’, ‘Kaybımız var’ falan deniliyor ya, bunlar güzel sözler değil. Ne kaybı yahu? Kayıp falan yok. Yer değiştirdiler. Dünyadan ahirete geçti, kabir hayatına geçtiler. Hepsi bu." şeklindeki sözler şehit yakınları ile vatandaşların tepkilerine neden oldu. 

*Mühim olan biz gitmeden önce hazırlığımızı yapalım da, güzel gidelim ya. Nasıl olsa gideceğiz, herkes gidecek. Derler ya, ‘Herkes ölür ama herkes yaşamaz’. Herkese anlamlı bir ölüm nasip olmaz, bu büyük bir nimettir. Allahtan özellikle bunu istemek lazım. Şehit olmayı istemek lazım.

Tepkiler üzerine Twitter hesabında yeni bir açıklama yapan İnanç, şunları söyledi:

*Bu sabah TRT 1’de programda söylediğimiz ‘Şehitlerimiz için kaybettik demek doğru olmaz. Dünyalarını değiştirdiler ve onlar en büyük şerefe dair oldular’ şeklindeki sözlerimin bazılarınca yanlış anlaşıldığını üzülerek öğrendim. Uğurlayanlar ağlarken şehit güler. En büyük devlete erdiler. Kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şehitliği bana da nasip etmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

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