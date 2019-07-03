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TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış

Bir dönem FETÖ'cü yapılanmanın merkezi haline gelen TRT'de, 169 kişi personel fazlalığı gerekçesiyle kurumdan gönderilirken, yerine tam bin 700 yeni personel almış..

TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış

Bir dönem FETÖ'cü yapılanmanın merkezi haline gelen TRT'de, 169 kişi personel fazlalığı gerekçesiyle kurumdan gönderilirken, yerine tam bin 700 yeni personel almış..

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:19
TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış

TRT personel fazla diye 169 kişi gönderdi, 1700 kişi almış

FETÖ'cü yapılanmanın yıllarca merkezi haline gelen TRT'de, 169 kişi personel fazlalığı gerekçesiyle kurumdan gönderilirken, yerine tam bin 700 yeni personel almış..


Her iktidar değişiminde yeni hükümetlerin personel aldığı TRT'de son yıllarda yapılan alım uygulaması akıllara durgunluk verecek cinsden.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT'nin 169 çalışanını İstihdam Fazlası Personel (İFP) olduğu gerekçesi ile başka kurumlara gönderirken, bin 700 yeni personel almasını Meclis gündemine taşıdı.

MOBBİN VE ZORLAMA VAR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması isteği ile bir soru önergesi veren İlgezdi, 169 çalışanını istihdam fazlası olduğu gerekçesiyle başka kurumlara gönderen TRT yönetiminin özel hukuka tabi taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden bin 700 sözleşmeli personeli işe başlatmasını ortaya çıkardı.

TRT'nin konu ile ilgili 'İFP'nin emekliliği hak ettiği halde emekli olmayanlardan seçildiği' açıklamasını da eleştiren İlgezdi, "TRT'nin açıklamasında yer alan 'emekliliğe hak kazananlar arasından seçtik' ifadesi mobbing ve zorlama değil midir?" diye sordu.

CHP'li İlgezdi, TRT'nin 50 yıldır kurulu bulunan TRT Haber Dairesi Başkanlığı kapatarak koordinatörlüğe indirilmesinin gerekçesini de sordu.

Anahtar Kelimeler:
TRTAk PartiChpPersonel
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