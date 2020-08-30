

TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor | Canlı yayında bayıldı

Yurt genelinde coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatlerce süren özel yayın, deneyimli spiker Nilgün Balkaç'ın bayılmasına neden oldu.

ÖNCE KISA BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Büyük Zafer’in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz’un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe’den 5 saatin üzerinde kesintisiz yayına imza attı.

Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber Spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

“Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var” derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.

Balkaç'ın baygınlık geçirmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda gazeteci ve sunucu, rejide görev yapanlara tepki göstererek, susuzluk gibi önemli bur konuda TRT'nin önlem almamasını yerden yere vurdu.