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TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor | Canlı yayında bayıldı

TRT'nin usta spikeri Nilgün Balkaç, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini sunarken, yayıncılık hayatının en zor anlarını yaşadı.

30 Ağustos 2020 Pazar 16:01
TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor | Canlı yayında bayıldı


TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor | Canlı yayında bayıldı

Yurt genelinde coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için TRT Haber de saatlerce süren özel yayın, deneyimli spiker Nilgün Balkaç'ın bayılmasına neden oldu.

ÖNCE KISA BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Büyük Zafer’in 98. yıl dönümü kutlamaları, canlı bağlantılar ve özel konuklarla Büyük Taaruz’un Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı ve idare edildiği Kocatepe’den 5 saatin üzerinde kesintisiz yayına imza attı.

REJİ MASASINDAN ELİYLE SU İŞARETİ YAPARAK YARDIM İSTEDİ 

Engebeli arazide, yüksek sıcaklık ve zorlu şartlar nedeniyle TRT Haber Spikeri deneyimli haberci Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi. 

Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada sıcak bir hava var” derken baygınlık geçiren Balkaç, kendine geldikten sonra yayını sürdürmeye devam etti.

Balkaç'ın baygınlık geçirmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda gazeteci ve sunucu, rejide görev yapanlara tepki göstererek, susuzluk gibi önemli bur konuda TRT'nin önlem almamasını yerden yere vurdu. 

Anahtar Kelimeler:
TRTCanlı YayınBayılma
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