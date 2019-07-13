TSK, Irak'ta Pençe 2 harekatını başlattı



Kuzey Irak'ta Pençe-2 harekatı başladı. Karadan özel birlikler, komandolar ile zırhlı unsurların Kuzey Irak'taki ilerlemesine havadan ATAK helikopterleri ile F-16 savaş uçakları destek veriyor. Tugay seviyesinde birliklerin icra ettiği harekatın detayları hakkında henüz bilgi verilmedi.

Terör örgütünün Türkiye, Suriye ve İran sınır hattı boyunca yuvalandığı Kuzey Irak topraklarında Pençe 2 harekatı başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda elde edilen gelişmeler sonucunda, Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı tespit edilen farklı bir bölgede 'Pençe-2 Harekatı'nın başlatıldığını açıkladı.



Irak'ın Kuzeyi'ne son dakika operasyonu... Milli Savunma Bakanlığı, dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığını duyurdu...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe Operasyonunda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de, Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır" denildi.



Operasyonun devam ettiği belirtilen açıklamada, "Operasyon, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA´ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.



