TSK, Kuzey Irak'ta 7 bölgeyi ateş altına aldı



Bölücü terör örgütüne yönelik son operasyon gece yarısından hemen sonra başladı. Operasyonun başladığı haberini Güvenlik Uzmanı ve Akademisyen Abdullah Ağar Sosyal medya hesabından duyurdu. Öğle saatlerinde TSK'nın karadan komando, özel kuvvetler ve zırhlı birliklerle Metina ve Gara başta olmak üzere Hukurk, Kandil istikametine yönelik koridorlarda yer alan terör hedeflerinin ateş altına alındığını duyurdu. Havadan savaş uçakları İHA, SİHA ve helikopterlerin katıldığı harekat devam ederken Metina'ya iki yeni kalıcı üs kurulacağı öğrenildi. İşte son harekatın detayları..



Bölücü terör örgütüne yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesi başta olmak üzere hava ve kara harekatı başlatıldı. Özel Kuvvetler helikopterlerle bölgeye indirildi! Bölgede terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.

"ÖZEL KUVVETLER DE HAREKATA KATILIYOR"

Bugün ise PKK'lı teröristlerin Kandil ve Sincar'dan sızalabildikleri bir bölge olan Metina'ya havadan, karadan Özel Kuvvetlerin de katılımıyla operasyon başlatıldı. 20'nin üzerinde helikopterin katıldığı bilgisi var.

"HAREKAT BUNUNLA KALMAYACAKTIR"

"METİNA ANA ŞEBEKE KONUMUNDA"

Bu operasyon yurt içine sızmayı önleme amaçlı olduğu gibi Basyan, Avaşin ve Kandil'in de etkisini yok etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bölücü örgütün yazın yuvalanmasının da önlenmesi amacıyla düzenleniyor. Harekatın bu kadarla kalmayacağı ileriki dönemde başka bölgelerde de süreceğini şimdiden söylemek mümkün."

Habertürk Dış ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Metina bu bölgenin ana şebekesi konumunda ve gerçekten çok önemli. Metina'nın sağında ve solunda, nice şehitler vererek üs bölgeleri kurmuştuk. Bu harekata bu üs bölgelerinde bulunan komandolarımız da katılıyor. Türkiye'ye 16-17 kilometre uzaklıkta olan bu bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla harekat başlatıldı.

"METİNA ANA ŞEBEKE KONUMUNDA"

Habertürk Dış ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Metina bu bölgenin ana şebekesi konumunda ve gerçekten çok önemli. Metina'nın sağında ve solunda, nice şehitler vererek üs bölgeleri kurmuştuk. Bu harekata bu üs bölgelerinde bulunan komandolarımız da katılıyor. Türkiye'ye 16-17 kilometre uzaklıkta olan bu bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla harekat başlatıldı.



