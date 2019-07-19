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TSK Mahmur Kampı'ndaki terör akademisini havadan vurdu

Terör örgütü PKK'nın son dönemede drone ve küçük maket uçaklarla gerçekleştirdiği saldırılar için Mahmur'da kurduğu akademi havadan imha edildi.

TSK Mahmur Kampı'ndaki terör akademisini havadan vurdu

Terör örgütü PKK'nın son dönemede drone ve küçük maket uçaklarla gerçekleştirdiği saldırılar için Mahmur'da kurduğu akademi havadan imha edildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 09:33
TSK Mahmur Kampı'ndaki terör akademisini havadan vurdu

TSK Mahmur Kampı'ndaki terör akademisini havadan vurdu



Erbil'de Türk diplomata yönelik saldırıda yoğun olarak kullanılan Mahmur Kampı TSK tarafından havadan vuruldu. Irak'ın Erbil kentinde başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu

Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün ‘drone’ akademisinin bulunduğu noktalar vuruldu.

Bu tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.

Erbil'in 50 km güneyinde bulunan Mahmur Kampı'nın hedef alınmasında Erbil’deki hain saldırıyı düzenleyenlerden PKK’lı Mazlum Dağ’ın son 1 haftada 4 kez bu bölgeye giriş çıkış yapması etkili oldu.

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Anahtar Kelimeler:
MahmutKaraçok DağıMahmur KampıErbilSuikastPKK
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