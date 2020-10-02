Tuğba Keleş cinayeti | Katili, cezaevinden çıkarıp öğretmen yapmışlar



Tuğba Keleş adlı genç kadını hayatının baharında öldüren Saplantılı katil Erdoğan Küpeli'nin daha önce genç bir kızı ölümün eşiğine getirdiği ortaya çıktı. Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kasiyer Tuğba Keleş'i çalıştığı markette başından tabancayla vurarak katletti. Ardından aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişimde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli, tedavi altına alındığı hastanede bugün sabaha karşı öldü. Öte yandan Tuğba Keleş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Havva Keleş’in ağıtları yürekleri dağladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün markete müşteri gibi giren Erdoğan Küpeli'nin, eşinden ayrılmış 2 yaşında çocuğu olan kasiyer Tuğba Keleş’i katletmesi Türkiye'yi derinden sarstı. Arkadaşlık teklifini kabul etmediği gerekçesiyle Keleş'i başından vurarak öldüren eski öğretmen Erdoğan Küpeli, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı öldü.

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TUĞBA KELEŞ'İ BAŞINDAN VURDU

Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, dün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren eşinden ayrılış 2 yaşında çocuğu olan kasiyer Tuğba Keleş'i tabancayla başından vurdu. Ardından da aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

ÖLDÜRÜLEN TUĞBA, YARDIM İSTEMİŞ

O CANİ DE HASTANEDE ÖLDÜ

Adana’nın Kozan ilçesinde arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurup, aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulunan eski öğretmen Erdoğan Küpeli'nin (46),2016 yılında da sosyal medyadan taciz ve tehdit ettiği Gülay Mübarek Habib, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Habib, yaptığı paylaşımla Tuğba Keleş'in kendisiyle irtibata geçtiğini öne sürdü. Habib, "Erdoğan Küpeli'nin vurduğu Tuğba, 1 ay önce bana yazmış ama öyle yoğun ki DM (direkt mesaj) görmemişim. Daha dün başka iletişim kanallarından konuşacaktık. Tuğba ile konuşup neler yapabiliriz diye bakacaktık. Tuğba bugün vuruldu. Erdoğan Küpeli onu vurdu" ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine markete gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Keleş ve Küpeli'yi hastaneye kaldırdı. Tuğba Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erdoğan Küpeli de sabaha karşı hayatını kaybetti.

20 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Daha önce birçok olaya karışan Küpeli için Tuğba Keleş, 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için şikayetçi olmuştu. Erdoğan Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışılmış, ardından ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarılmıştı. Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli’den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılıktan serbest kalmıştı.



KÜPELİ'NİN DAHA ÖNCE TEHDİT ETTİĞİ ÖĞRETMEN KONUŞTU

Adana'da kasiyer olarak çalışan Tuğba Keleş’i öldüren Erdoğan Küpeli’nin, 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği 29 yaşında Gülay Mübarek, önemli açıklamalar yaptı. Kendisini dört yıl boyunca tehdit ve taciz eden Erdoğan Küpeli’nin dört yıllık bir dava sürecinin ardından 8 yıl 6 ay ceza aldığını ancak davada tutuklama kararı çıkmadığını söyleyen Mübarek, dosyanın bir yıldır istinaf mahkemesinde ve halen orada cezası onanmadığı için serbestçe dolaşabildiğini söyledi.

'TUTUKLANSAYDI, TUBA ARAMIZDA OLACAKTI'

Küpeli’nin bu cezasızlığın verdiği cesaretle bugün sabah saatlerinde teklifini reddettiği için Tuba Keleş’i katlettiğini söyleyen Mübarek, şunları söyledi:

"Tutuklansaydı, İstanbul sözleşmesi uygulansaydı, kadına şiddet haberlerine sırtını dönmeseydi yetkililer ve ilgililer Tuba bugün aramızda olacaktı. Benim başıma bunlar gelmeyecekti. Ben 4 yıl boyunca bununla mücadele etmek zorunda kalmayacaktım. Bugün Tuba’yı katleden sadece Erdoğan Küpeli değil, katil tek bir kişi değil. Bir kadın gelip sizden yardım istediği zaman, şikayetçi olduğu zaman ne dediğini önemseyin. Sizin önemsememeniz bir kadının hayatına mal olabiliyor, bugün Tuba’da olduğu gibi. Tuba bir ay önce kaçırılmış Erdoğan kö..ği tarafından. Polis yakalamış ama aynı şekilde serbest bırakılmış. Hakkında verilmiş hapis cezası olan bir insan ikinci defa farklı bir kadına aynı şekilde yaklaştığı zaman nasıl tekrar tutuklanmıyor? Nasıl serbest bırakılıyor ? Ben halen anlamış değilim. Neden hukuk uygulanmıyor, neden İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor? İstanbul sözleşmesi uygulansaydı ben bugün bu durumda olmayacaktım, Tuba aramızda olacaktı. Erdoğan ve onun gibiler dışarıda tonla. Tuba Keleş olayında gördük ki, kadınlar korkuyor sesini çıkaramıyor ve ben sesimi duyurduğum ve ulaşabildiğim her kadının sesine biraz daha ses katmak için aylardır, yıllardır kendi hayatımdan ödün vererek uğraşıyorum, mücadele ediyorum. Kendimi, o kadınların yerine koyuyorum ki halen ben de onlardan biriyim zaten. Herkese ses olmaya çalışıyorum ama aynı suçtan ceza alan bir erkek cezasızlığın verdiği cesaretle tekrar gözünü kırpmadan, hiç düşünmeden, korkmadan, büyük bir cesaretle, hemen teklifini ret eden bir kadını katledebiliyor. Bizim oturup bunu sorgulamamız lazım. Bu cezasızlıklar neden, ceza verildiği halde, tutuklama kararı neden verilmiyor?"