TÜGVA, tarihi iskele binasını lüks kına gecelerine vermiş



İBB'nin seçimlerden önce TÜGVA'ya aylık 2 bin lira kiralanan tarihi iskele binasının üst katını AKP'li gençlerin evlilik öncesi kına gecelerine kiralandığı ortaya çıktı. Kına gecesi görüntülerinde padişah ve sultan kaftanlı gençlerin lüks ve şatafat gösterilerinin yer aldığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağıyor.

Kuzguncuk ve Moda iskelesindeki tarihi binaların üst katlarının da aynı vakfa aynı bedelle kiraya verildiği ifade ediliyor.

İstanbul'da yerel seçimleri kaybetmeden önce İBB mülklerini yandaş vakıf ve şirketlere hızla dağıtan AKP'nin eski yönetiminin yağması zabıta ile polisi karşı karşıya getirdi. Büyükada'da bulunan deniz hatlarına ait tarihi iskele binasının üst katındaki salonu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu TÜGVA'ya aylık 2 bin TL'ye kiralayan eski AKP'li belediyenin bıraktığı enkaz mahkemelik oldu.

AKP döneminde TÜGVA’ya tahsis edilen Büyükada İskelesi’nin vakıf tarafından organizasyon şirketlerine kiralandığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/OyzGw2qJYh — İBB Haber (@ibbhaberleri) October 6, 2021



Yargı, TÜGVA'nın boşaltılması yönünde verdiği iki ayrı karara rağmen, TÜGVA'nın çıkmamakta direttiği binada çocuklara eğitim verildiği iddialarına, lüks ve gösterişin zirveye çıktığı kına ve düğün gecelerinin düzenlendiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topluyor.

Kaftancıoğlu: İstanbullunun malına çökmüşler

Polis ve AKP'li grup bina içinde, tahliye için gelen İBB görevlilerini sokmamak için beklerken, Büyükada sakinleri söz konusu binanın tahliyesi için bekleyişini sürdürüyor.

Konuyla ilgili iskele önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İskele 2005 yılında bir protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş. Sonrasında bu iskelenin üst kısmı, 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na 10 yıllığına kiralanmış, 2500 TL gibi bir rakama. İstanbul Büyükşehir belediyemiz ve belediye başkanımız buraları incelediğinde görmüş ki, kiralayan vakıf burayı üçüncü kişilere devretmiş, ada halkı faydalanamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için, tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Çökmüşler ya İstanbullunun malına, tebligatın gereği yerine getirilmemiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yargıya başvurmuş" dedi.

Canan Kaftancıoğlu, TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için dava açtığını, bunun üzerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini, İBB'nin açtığı karşı davada tahliye işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma kararının reddine karar verildiğini, bu nedenle tahliye işleminin önünde hukuki engelin kalmadığını söyledi.



TÜGVA Başkanı Eminoğlu: CHP mahkeme kararını göstersin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu da Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Tahliye işleminin "hukuksuz" olduğunu söyleyen Eminoğlu, gerginlik sırasında gençlerin darp edildiğini ve bir polisin yaralandığını belirtti:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak dünden beri büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. 2018'den beri kiracı olarak kaldığımız Adalar ilçe gençlik merkezimiz, hukuksuzca CHP'li İBB zabıtaları tarafından basılmış, vakfımıza ait eşyalar, hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasp edilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir: 'Biz hak, hukuk, kanun tanımıyoruz. İstediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz. Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir."

Canan Kaftancıoğlu'nun ifadelerinin "asılsız, yalan, iftira" olduğunu belirten Eminoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı, TÜGVA ve İBB arasında olan idari bir konuyu siyasallaştırmış ve CHP teşkilatlarını ilçe merkezimizin önünde toplanmaya davet etmiştir. Canan Kaftancıoğlu ne yapmak istemektedir? Gençleri linç mi edeceksiniz Canan Hanım? Zaten militanınız gibi davranan zabıtalarınız arkadaşlarımızı darp etti. Günü gününe kirasını ödediğimiz binaya çökecek misiniz Canan Hanım? Dün zabıtanız, kira sözleşmesi devam eden binamıza tabiri caizse çökmeye kalktılar. Canan Kaftancıoğlu geldiğiniz marjinal öğretilerde vandallıkla çapulculuk bir ahlak olmuş olabilir. Ama biz TÜGVA'lı gençler ne hakkımızı yediririz ne de sizin tehditlerinize boyun eğeriz" dedi.

Kabaktepe: TÜGVA ilçe binasına yapılan hukuksuzluğun takipçisiyiz

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İBB'ye seslenerek, "16 milyon İstanbullunun başkanlığını sözde değil özde yapın" dedi.

