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Tüm uyarılara inat, bulaştırabildiğin kadar bulaştır

Koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirlere, vatandaşların duyarsızlığı görenleri isyan ettiriyor. Salgın kaynağı düğünler son hızla devam ediyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:18
Tüm uyarılara inat, bulaştırabildiğin kadar bulaştır


Tüm uyarılara inat, bulaştırabildiğin kadar bulaştır

Can kayıpları hızla artıyor. Sevdiklerinin, anne ve babalarının canını hiçe sayarak sosyal mesafe kuralların takmayan, maske kullanmayan yüzlerce kişi düğünlerde halay çekmeye devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana binlerce 52 sağlık çalışanının ölümüne 30 bine yakın sağlık çalışanına virüs bulaştıran sorumsuz kuru kalabalıkların eğlence anlayışı görenleri dehşete düşürüyor. 

UYARILARI DİNLEYEN OLMADI


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde 4 Eylül tarihinde düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda gidilecek kısıtlama kararı öncesinde Antalya’da pes dedirten maske ve mesafesiz organizasyonlar görüntülendi. Kentte bir düğünde el ele tutuşan onlarca kişi halay çekti, bir kına organizasyonunda da davetliler gelinin etrafını bir yumak gibi sardı ve müzik eşliğinde oynadı.

İçişleri Bakanlığı daha önce 14 il olmak üzere sınırlandırılma getirilen düğünlerle ilgili yeni genelge yayınlandı. Covid-19 Tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlara göre düğün, nişan gibi organizasyonlarla ilgili kısıtlamalar ülke geneline yayıldı.

DÜĞÜN SÜRESİ SADECE BİR SAAT

Edinilen bilgilere göre, 81 ilde en geç 4 Eylül tarihi itibariyle sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceği, sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahlarda gerekli tedbirlere uyulmak şartıyla en fazla 1 saat süreliğine izin verileceği açıklandı.

Genelge sonrası Antalya’da ortaya çıkan ve dün çekildiği öğrenilen görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü. Çevredeki vatandaşların cep telefonu yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan sünnet, düğün ve kına görüntülerinde, davetlilerin ve organizasyon sahiplerinin koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gözlendi.

Kepez ve Muratpaşa ilçesinde çekilen görüntülerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Bir düğünde onlarca kişi el ele tutuşarak halay çekti, kına gecesinde de gelinin etrafına maske ve sosyal mesafesiz onlarca davetli toplanarak müzik eşliğinde oynadı.

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