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Tümamiral Yaycı istifa etti, ATİNA ve FETÖ'cüler zafer ilan etti

Mavi Vatan kavramını hayata geçiren Amiral, FETÖMETRE'nin mucidi Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası gündemi değiştirdi. Peki bundan sonra ne olacak.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 15:29
Tümamiral Yaycı istifa etti, ATİNA ve FETÖ'cüler zafer ilan etti

Tümamiral Yaycı istifa etti, ATİNA ve FETÖ'cüler zafer ilan etti


Türk donanmasının modernizasyonu olmak üzere uluslararası deniz hukuk konusunda, Türkiye'nin son dönemde en büyük kazanımlarının altında imzası olan Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası Yunanistan'da sevinçle karşılandı. AK Parti'nin çok sayıda önemli ismi istifa haberini şaşkınlıkla takip ediyor. AKP'ye yönelik parti içinden tepkiler yükseliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etmesi, Atina'da sevinçle karşılanırken, sosyal medyada FETÖ'cü hesaplardan zafer çığlıkları yükseliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp, Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti.

"MAVİ VATAN" KAVRAMINI ORTAYA KOYDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli isimleri arasında yer alan Tüma. Cihat Yaycı, Türkiye'nin deniz kıta sahanlığındaki egemenliğini; "Mavi Vatan" olarak ifade edip, konuya ilişkin kitap ve makaleler yazmıştı. Yunanistan tarafından Ege'de taciz edilen adalarla ilgili çalışmaları bulunan ve Yunan basınının büyük tepkisini çeken Yaycı, FETÖ terör örgütü mensuplarının deşifre edilip yakalanmasına yönelik "Fetömetre"yi de hayata geçiren isim olmuştu.

LİBYA MUTABAKATI'NIN KİLİT İSMİ

Tümamiral Yaycı ayrıca Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de hapsetmeye çalışan Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail bloğuna karşı, Libya'daki meşru hükümetle Türkiye arasında imzalanan deniz saha anlaşmasının da mimarı olarak gösteriliyordu.

Anahtar Kelimeler:
İstifaCihat YaycıMavi Vatan
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