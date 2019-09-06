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Tunceli'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga

Bir müteahhit ile alacaklısı arasında çıkan kavga Tunceli'yi karıştırdı. Polis kavgaya neden olan kişiyi linçten son anda kurtardı. 

Tunceli'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga

Bir müteahhit ile alacaklısı arasında çıkan kavga Tunceli'yi karıştırdı. Polis kavgaya neden olan kişiyi linçten son anda kurtardı. 

06 Eylül 2019 Cuma 20:41
Tunceli'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga

Tunceli'de ortalığı savaş alanına çeviren kavga


Alacak verecek meselesi şehri karıştırdı. Tunceli'de başından demir çubukla yaralayan kişiyi bulmak için cadde üzerinde pompalı tüfekle gezen Servet Salihoğlu, tüfekle havaya ateş açınca linç edilmek istendi.

Tunceli'de Zülfü Tokmak'ın demir çubukla başına vurarak yaraladığı Servet Salihoğlu, eline aldığı pompalı tüfekle caddede yürüyüp, havaya ateş edince ortalık karıştı. Kalabalık bir grup, polis tarafından gözaltına alınan Salihoğlu ile 2 arkadaşını linç etmek istedi...


Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Tunceli merkezde meydana geldi. İddiaya göre, Zülfü Tokmak (60), alacaklısı olduğu, ismi öğrenilemeyen müteahhidi bulmak için cadde üzerindeki çay ocağına geldi. Burada arkadaşlarıyla oturan müteahhidin çalışanı Servet Salihoğlu'nu (60) gördü.

TÜFEKLE ARAMAYA BAŞLADI

Patronunun nerede olduğunu sordu. Bilmediğini söyleyen Salihoğlu'nu başına demir çubuk ile vurarak, yaraladı. Tokmak kaçarken, öfkeye kapılan Salihoğlu, otomobilindeki pompalı tüfeği aldı. Ardından da elindeki tüfek ile kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Tokmak'ı aramaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Salihoğlu, tüfeği bir el havaya ateşledi.

İhbar üzerine gelen polis, toplanan kalabalığın arasından Servet Salihoğlu'nu gözaltına aldı. Ancak bu sırada kalabalık, Salihoğlu'nu linç etmek istedi. Polis ekipleri, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken,

Salihoğlu zırhlı araca bindirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı. Kabalık, daha sonra Salihoğlu'nun 2 arkadaşına saldırdı. Polis, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi de kabalığın elinden kurtararak, polis merkezine götürdü. Polisin uyarıları sonucunda kabalık dağıldı. Zülfü Tokmak da gözaltına alındı.

Tokmak ve Salihoğlu'nun emniyetteki sorguları sürerken, kalabalığın saldırısına uğraşan Salihoğlu'nun 2 arkadaşı serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
TUNCELİKavgaLinçPolis
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