Tuncer Gülensoy vefat etti | Tuncer Gülensoy kimdir?

Tuncer Gülensoy vefat etti
Dilbilimci, Türkolog, akademisyen Tuncer Gülensoy vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan İyi Parti Muğla milletvekili Metin Ergun ile HaberTürk Yazarlarından Prof. Dr. Kürşad Zorlu ile Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu duyurdu.
Türklük ve Türk Dünyasının hizmetkârı değerli arkadaşım Prof.Dr.Tuncer Gülensoy'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim.Türk Milleti büyük bir değerini kaybetti.Kendisine Allahtan rahmet diliyorum,makamı Cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.Nur içinde yat kardeşim. pic.twitter.com/whxDifg7q4— Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) June 11, 2022
TUNCER GÜLENSOY KİMDİR?
Çok üzgünüm! Türk dili ve Türkolojinin öncü bilim adamlarından Prof.Dr. #TuncerGülensoy hocamızı kaybettik. Nice öğrenciler yetiştirdi. Eserlerine ve hassasiyetlerine sahip çıkmak borcumuzdur. Mekanı cennet olsun!— Prof.Dr. Kürşad ZORLU (@zorlu77) June 11, 2022
Ömrünü Türklük bilimine ve Türk Milliyetçiliğine adayan Prof. Dr. Tuncer Gülensoy vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Türk milletinin başı sağ olsun. pic.twitter.com/I6dBK4fuIb— Türk Ocakları ???????? (@turkocaklari) June 11, 2022
Makalelerini üniversite dergileri dışında Devlet, İmage, Kültür ve Sanat, Millî Folklor, Millî Eğitim ve Kültür, Tarla, Töre, Türk Dili, Yeni Düşünce, Yeni Forum, Türk Kültürü dergilerinde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi ve KB İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler hazırladı. 1986 Folklor Araştırma Kurumu İhsan Hınçel Türk Folkloruna Hizmet Ödülü, Türkiye Yazarlar Birliğinin Türk Diline Hizmet Ödülü, 2000 yılı Uluslararası Ruhaniyet Derneği Şeref Ödülü gibi çok sayıda ödül aldı. Bestelenen şiirleri vardır. Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM üyesidir.
TUNCER GÜLENSOY'UN ESERLERİ:
Türk Halk Edebiyatı (yayına hazırlama., 1978), Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası (1981), Prof. Dr. Ahmet Temir’in Hayatı ve Eserleri (1983), Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma (inceleme-sözlük, 1983), Trabzon Yöresi Türküleri / Türküler ve Atma Türküler (1985), Çerçeve Programa Göre Hazırlanmış Türkçe Ders Notları I-II (1985-86), Doğu Anadolu Osmanlıcası (1986), Die Bemerkungen Über die Lebende Türkische Sparche in den Nomandenstammen (1987), Kütahya ve Yöresi Ağızları (1988), Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları (1989), Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri (1992), Türkçe Dersleri (1992), Tunceli ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1992), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağızları Üzerine Düşünceler (1993), Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme (1993), Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1994), Türkçe’nin Etimolojik Sözlüğü (1994), Orta Asya’dan Kırım’a (1994), Türkçe El Kitabı (1994), Eski Yazı ve Osmanlıca Dersleri 1 (1994), Anadolu Türk Yer Adları Kılavuzu (1994), Manas Destanı (2002), Türkiye Türkçesi Ağızları (2003).