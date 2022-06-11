Tuncer Gülensoy vefat etti | Tuncer Gülensoy kimdir?

Tuncer Gülensoy vefat etti

Dilbilimci, Türkolog, akademisyen Tuncer Gülensoy vefat etti. Acı haberi sosyal medyadan İyi Parti Muğla milletvekili Metin Ergun ile HaberTürk Yazarlarından Prof. Dr. Kürşad Zorlu ile Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu duyurdu.

Türklük ve Türk Dünyasının hizmetkârı değerli arkadaşım Prof.Dr.Tuncer Gülensoy'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim.Türk Milleti büyük bir değerini kaybetti.Kendisine Allahtan rahmet diliyorum,makamı Cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.Nur içinde yat kardeşim. pic.twitter.com/whxDifg7q4 — Yusuf Halaçoğlu (@yusufhalacoglu) June 11, 2022

TUNCER GÜLENSOY KİMDİR?

Çok üzgünüm! Türk dili ve Türkolojinin öncü bilim adamlarından Prof.Dr. #TuncerGülensoy hocamızı kaybettik. Nice öğrenciler yetiştirdi. Eserlerine ve hassasiyetlerine sahip çıkmak borcumuzdur. Mekanı cennet olsun! — Prof.Dr. Kürşad ZORLU (@zorlu77) June 11, 2022

Ömrünü Türklük bilimine ve Türk Milliyetçiliğine adayan Prof. Dr. Tuncer Gülensoy vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Türk milletinin başı sağ olsun. pic.twitter.com/I6dBK4fuIb — Türk Ocakları ???????? (@turkocaklari) June 11, 2022

30 Ocak 1939, Uşak doğumlu. Babasının memurluk görevleri nedeniyle ilköğrenimini değişik okullarda gördü. Ahmet Midhat Efendi İlkokulu (1951), Uşak Lisesi (1959), Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1963) mezunu. Bir süre Uşak merkezine bağlı köylerde vekil öğretmenlik yaptı, ilmî uzman olarak Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı (1963-70, 1972-73). Daha sonra DTCF’ye asistan olarak girdi (1974). 1976’da ABD’nin Texas Tech University’ye misafir olarak gitti. Bir yıl sonra fakültesine döndü. 1980’de doçent oldu. 1980’de Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine geçti. Burada Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (1985-89) yaptı. Profesör olduğu 1989 yılında Erciyes Üniversitesine geçti. Burada Rektör Yardımcılığı, Rektör Vekilliği (1990-92), Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Makalelerini üniversite dergileri dışında Devlet, İmage, Kültür ve Sanat, Millî Folklor, Millî Eğitim ve Kültür, Tarla, Töre, Türk Dili, Yeni Düşünce, Yeni Forum, Türk Kültürü dergilerinde yayımladı. TDV İslâm Ansiklopedisi ve KB İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler hazırladı. 1986 Folklor Araştırma Kurumu İhsan Hınçel Türk Folkloruna Hizmet Ödülü, Türkiye Yazarlar Birliğinin Türk Diline Hizmet Ödülü, 2000 yılı Uluslararası Ruhaniyet Derneği Şeref Ödülü gibi çok sayıda ödül aldı. Bestelenen şiirleri vardır. Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM üyesidir.

TUNCER GÜLENSOY'UN ESERLERİ:

Türk Halk Edebiyatı (yayına hazırlama., 1978), Anadolu ve Rumeli Ağızları Bibliyografyası (1981), Prof. Dr. Ahmet Temir’in Hayatı ve Eserleri (1983), Kürmanci ve Zaza Türkçeleri Üzerine Bir Araştırma (inceleme-sözlük, 1983), Trabzon Yöresi Türküleri / Türküler ve Atma Türküler (1985), Çerçeve Programa Göre Hazırlanmış Türkçe Ders Notları I-II (1985-86), Doğu Anadolu Osmanlıcası (1986), Die Bemerkungen Über die Lebende Türkische Sparche in den Nomandenstammen (1987), Kütahya ve Yöresi Ağızları (1988), Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları (1989), Türk ve Kürt Deyim ve Atasözleri (1992), Türkçe Dersleri (1992), Tunceli ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1992), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağızları Üzerine Düşünceler (1993), Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme (1993), Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler (A. Buran ile, 1994), Türkçe’nin Etimolojik Sözlüğü (1994), Orta Asya’dan Kırım’a (1994), Türkçe El Kitabı (1994), Eski Yazı ve Osmanlıca Dersleri 1 (1994), Anadolu Türk Yer Adları Kılavuzu (1994), Manas Destanı (2002), Türkiye Türkçesi Ağızları (2003).