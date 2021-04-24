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Turistik geziye çıkan yabancılara ceza yağdı

Türkiye'de ikamet etmelerine rağmen 'Turistlerin yararlandığı" gece gezmelerinden faydalanmak isteyen yabancılara polis ekipleri ceza yağdırdı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:49
Turistik geziye çıkan yabancılara ceza yağdı

Turistik geziye çıkan yabancılara ceza yağdı



Koronavirüs salgınında sokağa gezmeye çıkan Türkiye'de ikamet eden yabancılar, sokağa çıkma yasağından muaf tutulan turistlerle kendilerini karıştırınca ortaya trajı komik sahneler çıktı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri oturma izinleri olup, ikametleri Türkiye'de kayıtlı olduğu halde turist olduklarını iddia ederek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere yönelik ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçe genelinde kontrol noktaları kurarak denetim yaptı. Yapılan denetimlerde yabancı uyruklu kişilerin, pasaportları alınarak oturma izinleri kontrol edildi.


Yapılan incelemelerde 10 kişinin oturma izni olup, ikametinin çevre ilçelerde kayıtlı olduğu belirlendi. 10 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 Türk'e de cezai kesildi.

"ARKADAŞIMA PARA VERMEYE ÇIKTIM"

Yapılan kontrollerde bir kişi durdurularak kontrolleri yapıldı. İkametgahı Büyükçekmece'de bulunan ve oturma izni olan yabancı uyruklu kadına, polis ekipleri neden dışarıda olduğunu sordu. "Arkadaşıma para vermeye çıktım. Turistim. Kısıtlama olduğunu bilmiyordum" diyen kadına, polis ekipleri ceza kesti.

Son Güncelleme: 24.04.2021 16:45
Anahtar Kelimeler:
Turistik GeziSokağa çıkma YasağıKoronavirüsSalgınPandemi
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