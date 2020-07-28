Türk askeri Nahcivan'da | Ermeni saldırganlara göz dağı
Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kardeş ülkeye yönelik destek faaliyetleri artırıldı.
Ankara - Baku hattında, saldırgan Ermenistan'a karşı önemli adım. Türkiye-Azerbaycan geniş kapsamlı ortak tatbikata katılan Türk askerleri ve askeri teçhizatı taşıyan nakliye uçağı Nahçıvan havaalanına indi.
Törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye ve savaş uçakları tatbikata hazır duruma getirildi.
Azerbaycan’da 29 Temmuz – 10 Ağustos döneminde Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin geniş kapsamlı ortak tatbikatı gerçekleşecek.