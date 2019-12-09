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Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı

Savaşın korkunç yüzüyle yıllardır kuşatma altında tutulan ve TSK'nın kurduğu gözlem noktaları aracılığıyla nefes alan İdlip'teki mültecilere, DÜBİDER'den tonlarca gıda yardımı ulaştırıldı.

Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı

Savaşın korkunç yüzüyle yıllardır kuşatma altında tutulan ve TSK'nın kurduğu gözlem noktaları aracılığıyla nefes alan İdlip'teki mültecilere, DÜBİDER'den tonlarca gıda yardımı ulaştırıldı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 00:46
Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı

Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı

Türkiye Döner Üreticileri Derneği (DÜBİDER) Suriye'nin İdlip kentinde mülteci kamplarına insani yardım malzemesi ulaştırmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurduğu gözlem noktaları üzerinden mülteci kamplarına ulaşmayı başaran DÜBİDER üyeleri, Türk döner üreticileri tarafından paketlenen 2 tonluk hazır pişmiş döneri burada önce çocuklara sonra tüm mültecilere dağıttı. 

DÜBİDER Genel Başkanı Mehmet Mercan başkanlığındaki heyette DÜBİDER Genel Başkanı ve Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TÜRKİYE SURİYE'DE İNSANLIĞIN YÜZAKI OLDU 

Türkiye'nin 4.5 milyon mülteciye kapılarını açarak insanlık tarihinin en büyük göç hareketinde büyük bir sınav verdiğine dikkat çeken DÜBİDER Genel Başkan Vekili Muhammet Nezif Emek şunları söyledi; 


"Türkiye, son 9 yıldır terör örgütlerinin cirit attığı, zalim Esat yönetiminin vahşi saldırılarına maruz kalan Suriye halkının yanında olduğunu her platformda dile getirdi. Mazlumun yanında durarak Suriye'de ülkemiz insanlığın yüzakı oldu. Askerimiz, polisimiz, AFAD'ın vefakar çalışanları, Kızılay ve İHH başta olmak üzere çok sayıda kamu kuruluşumuz, Suriye'de daha büyük insani felaketlerin önüne geçmeyi başardı. Bu büyük mücadelede Türkiye Döner Üreticileri Derneği olarak biz de üzerimize düşeni yaptık. Üyelerimizden topladığımız insanı yardım malzemeleri ve gıda maddelerini İdlip'te çatışma ortamını da göz önüne alarak dağıttık. İdlip'ten uzaklaşmaya çalıştığımız sırada Suriye rejim güçlerine bağlı uçakların şehri bomabaldığını haber aldık. İdlip başta olmak üzere, mülteci kamplarında yardım faaliyetlerine devam edeceğiz."

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