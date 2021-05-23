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Türk düşmanı Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı

Cuma Namazı vaazında Büyük Balkan Bozgunu sonrası Anavatan'a göç etmek zorunda kalan Balkan Türkleri, Diyanetin müftüsü tarafından hakarete uğradı. 

23 Mayıs 2021 Pazar 23:14
Türk düşmanı Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı

Türk düşmanı Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu görevden alındı

5 milyon Suriyeli'ye sesini çıkaramayan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun Balkan Muhaciri Türklere hakeret dolu sözlerine kamuoyundan tepki yağdı. Diyanet, densiz müftüyü görevden aldı.

Düzce Akçakoca Müftüsü cuma vaazında, Selanik göçmenleri için "Yüzde 90'ı Sabetayist. Aslında Müslüman değil" dedi, ardından olayı Gezi Parkı direnişine bağladı. Müftünün sözleri tepkilere neden oldu.

Düzce'nin Akçakova ilçesi müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun cuma vaazında Selanik göçmenlerini hedef alması, olayı daha sonra Gezi Parkı direnişine bağlaması tepkilere neden oldu.

Filistin'deki saldırılar üzerinden Yahudilere değinen müftü Soytekinoğlu, Selanik göçmenlerinin yüzde 90’ının Sabetayist olduğunu ve Müslüman olmadığını söyledi.

"Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" diyen müftü, olayı Gezi Parkı direnişine getirdi.

ALİ KOÇ'U DA HEDEF ALDI

Sosyal medyada paylaşıla görüntülerde müftünün, "Bunlar dünyanın neresinde olursa, şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın, İstanbul’da gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran kimdi? Gene Yahudiler idi. Şu an birisi bir takımın başında. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman size de aynısını yaparlar" sözlerini kullandığı duyuldu.

TÜRKKAN TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Grup Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla müftüye tepki gösterdi. Türkkan, "Bu müftü, mübadele ile gelmiş hemşehrilerimize bu aşağılık ifadeleri kullanırken, Erdoğan’ın göçmenler için kullandığı o çirkin ifadelerden mi cesaret alıyor?" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
DiyanetBalkan TürkleriAkçakoca Müftüsü
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